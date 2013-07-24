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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 08:05 BJT

中国钢铁：宝钢股份原总经理马国强出任武钢集团总经理

路透上海7月24日 - 正处于行业严冬的钢铁业迎来重量级人事变动。刚刚卸任宝钢股份 董事兼总经理的马国强，被任命为另一钢铁央企--武汉钢铁(集团)公司董事、总经理。

武钢集团网站发布新闻稿称，国务院决定，武钢集团成立董事会。原武钢集团总经理邓崎琳任武钢集团董事长、党委书记。

今年50岁的马国强在1995年加入宝钢，2001年起任宝钢集团副总经理，2009年4月起任宝钢股份的董事、总经理。

武钢集团目前成为生产规模逾4,000万吨的大型钢企，居世界钢铁企业第四位，旗下拥有武钢股份 、广西钢铁，鄂城钢铁和昆明钢铁等子公司。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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