中国钢铁：宝钢股份原总经理马国强出任武钢集团总经理

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海7月24日 - 正处于行业严冬的钢铁业迎来重量级人事变动。刚刚卸任宝钢股份 董事兼总经理的马国强，被任命为另一钢铁央企--武汉钢铁(集团)公司董事、总经理。
武钢集团网站发布新闻稿称，国务院决定，武钢集团成立董事会。原武钢集团总经理邓崎琳任武钢集团董事长、党委书记。
今年50岁的马国强在1995年加入宝钢，2001年起任宝钢集团副总经理，2009年4月起任宝钢股份的董事、总经理。
武钢集团目前成为生产规模逾4,000万吨的大型钢企，居世界钢铁企业第四位，旗下拥有武钢股份 、广西钢铁，鄂城钢铁和昆明钢铁等子公司。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。