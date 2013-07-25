主要国家经济指标预测--7月25日****

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透7月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 7月 96.0 95.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 106.1 105.9 德国Ifo企业现况指数 109.7 109.4 德国Ifo企业预期指数 102.5 102.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +3.0% +2.9% 欧元区民间贷款 -1.1% -1.1% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +2.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.6% +0.3% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.4% +0.3% 1230 美国耐久财订单 6月 +1.3% +3.7% 美国扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.5% 美国扣除国防的耐久财订单 +1.5% +3.5% 美国扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月20日当周 34 33.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.6 美国续请失业金人数(万人) 7月13日当周 300 311.4 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 负5 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月 -- 91.1 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 105 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同 6月 +0.3% 持平 期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 +0.3% +0.2% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- 持平 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.4% +0.5% 澳洲消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.7% +0.5% 澳洲央行CPI加权中值(较上年同期) +2.6% +2.4% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.5% 澳洲央行CPI截尾均值(较上年同期) +2.2% +2.2% 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 49.8 48.8 法国Markit服务业PMI 48.3 47.6 法国Markit综合PMI 48.8 -- 0728 德国Markit制造业PMI 7月 50.3 49.2 德国Markit服务业PMI 52.5 50.8 德国Markit综合PMI 52.8 -- 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.1 49.1 欧元区Markit服务业PMI 49.6 48.7 欧元区Markit综合PMI 50.4 49.1 0800 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 6月 顺差24.52 -- 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 +0.1% -- 意大利未经季节调整零售销售(较上年同期) -1.1% -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 负12 负15 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 513.3 -- 美国再融资指数 2,336.2 -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.2 52.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 49.7 48.2 2100 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +1.1% +0.8% 韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.3% +2.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 5,493 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 3,498 -- (完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。