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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:37 BJT

****主要国家经济指标预测--7月25日****

路透7月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 7月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值          前值
 0800      意大利消费者信心指数                                  7月          96.0          95.7
 0800      德国Ifo企业景气判断指数                               7月         106.1         105.9
           德国Ifo企业现况指数                                               109.7         109.4
           德国Ifo企业预期指数                                               102.5         102.5
 0800      欧元区M3货供额(较上年同期)                            6月         +3.0%         +2.9%
           欧元区民间贷款                                                    -1.1%         -1.1%
           欧元区M3三个月移动平均年增长率                                       --         +2.9%
 0830      英国国内生产总值(GDP)(较前季)                  第二季初值         +0.6%         +0.3%
           英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                 +1.4%         +0.3%
 1230      美国耐久财订单                                        6月         +1.3%         +3.7%
           美国扣除运输的耐久财订单                                          +0.5%         +0.5%
           美国扣除国防的耐久财订单                                          +1.5%         +3.5%
           美国扣除飞机的非国防资本财订单                                    +0.5%         +1.5%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                  7月20日当周            34          33.4
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                     --          34.6
           美国续请失业金人数(万人)                      7月13日当周           300         311.4
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数                  7月            --           负5
 --        美国建筑许可年率(万户)                                6月            --          91.1
 2100      韩国消费者信心指数                                    7月            --           105
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同              6月         +0.3%          持平
           期)                                                                      
           日本全国CPI(较上年同期)                                              --         -0.3%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                       7月         +0.3%         +0.2%
           日本东京地区CPI(较上年同期)                                          --          持平
    
    
    附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
    
 7月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值        预估值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)                    第二季         +0.4%         +0.5%
           澳洲消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +2.4%         +2.5%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                       +0.7%         +0.5%
           澳洲央行CPI加权中值(较上年同期)                                   +2.6%         +2.4%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                       +0.5%         +0.5%
           澳洲央行CPI截尾均值(较上年同期)                                   +2.2%         +2.2%
 0658      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                   7月          49.8          48.8
           法国Markit服务业PMI                                                48.3          47.6
           法国Markit综合PMI                                                  48.8            --
 0728      德国Markit制造业PMI                                   7月          50.3          49.2
           德国Markit服务业PMI                                                52.5          50.8
           德国Markit综合PMI                                                  52.8            --
 0758      欧元区Markit制造业PMI                                 7月          50.1          49.1
           欧元区Markit服务业PMI                                              49.6          48.7
           欧元区Markit综合PMI                                                50.4          49.1
 0800      意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                      6月     顺差24.52            --
 0800      意大利经季节调整零售销售(较前月)                      5月         +0.1%            --
           意大利未经季节调整零售销售(较上年同期)                            -1.1%            --
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                       7月          负12          负15
 1100      美国抵押贷款市场指数                          7月19日当周         513.3            --
           美国再融资指数                                                  2,336.2            --
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               7月初值          53.2          52.5
 1400      美国新屋销售年率(万户)                                6月          49.7          48.2
 2100      新西兰央行利率决议                                                2.50%         2.50%
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较上季)                  第二季初值         +1.1%         +0.8%
           韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                 +2.3%         +2.0%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                             前周         5,493            --
           外资投资日本股票(亿日圆)                                          3,498            --
    (完)
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