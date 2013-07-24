《中国报摘》--中国证券报7月24日

* 头版头条:

--中国招商银行 称，其30.7亿股A股配股申请已获证监会核准。

* 其他:

--期货公司人士透露，中国金融期货交易所将于周六(27日)组织国债期货第一次全市场演练测试，意味着国债期货距上市更近一步，时间有望早于此前预计的9月中旬，最快有望8月中旬上市。

--保监会数据显示，截至6月底，保险业总资产78,839.69亿元人民币，较年初增长7.2%；资金运用余额72,829.27亿元，较年初增长6.25%。在资金运用余额中，股票和证券投资基金7,325.23亿元，占比10%，较5月底减少1,339.41亿元。

--证监会信息显示，6月共有三家机构获RQFII(人民币合格境外机构投资者)资格，分别是工银亚洲投资管理有限公司、恒生投资管理有限公司和太平资产管理(香港)有限公司。上半年共累计批准八家机构RQFII资格。

--从全国棚户区改造工作电视电话会议上获悉，各地要在10月底前编制完成2013-2017年棚户区改造规划。

--中国宏观经济学会秘书长王建称，由于外需仍然低迷，中国生产过剩没有内需出路，经济增长走不出低迷格局，今年四季度，中国经济增长率可能“破7”，明年某一季度则可能“破6”。

--阿里巴巴集团发布阿里智能TV操作系统，并联手华数传媒推出搭载该系统的第一代盒子产品“华数彩虹”。不过，阿里巴巴和华数传媒预期盒子短期难以盈利。

--工信部消息，2013年上半年，全国电信业实现电信业务总量6,870.2亿元，同比增长7.9%；实现电信业务收入5,642.6亿元，同比增长8.9%。上半年，3G移动电话用户净增8,606.6万户，3G用户规模累计达到3.19亿户。(完)