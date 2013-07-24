《中国报摘》--中国证券报7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中国招商银行 称，其30.7亿股A股配股申请已获证监会核准。
* 其他:
--期货公司人士透露，中国金融期货交易所将于周六(27日)组织国债期货第一次全市场演练测试，意味着国债期货距上市更近一步，时间有望早于此前预计的9月中旬，最快有望8月中旬上市。
--保监会数据显示，截至6月底，保险业总资产78,839.69亿元人民币，较年初增长7.2%；资金运用余额72,829.27亿元，较年初增长6.25%。在资金运用余额中，股票和证券投资基金7,325.23亿元，占比10%，较5月底减少1,339.41亿元。
--证监会信息显示，6月共有三家机构获RQFII(人民币合格境外机构投资者)资格，分别是工银亚洲投资管理有限公司、恒生投资管理有限公司和太平资产管理(香港)有限公司。上半年共累计批准八家机构RQFII资格。
--从全国棚户区改造工作电视电话会议上获悉，各地要在10月底前编制完成2013-2017年棚户区改造规划。
--中国宏观经济学会秘书长王建称，由于外需仍然低迷，中国生产过剩没有内需出路，经济增长走不出低迷格局，今年四季度，中国经济增长率可能“破7”，明年某一季度则可能“破6”。
--阿里巴巴集团发布阿里智能TV操作系统，并联手华数传媒推出搭载该系统的第一代盒子产品“华数彩虹”。不过，阿里巴巴和华数传媒预期盒子短期难以盈利。
--工信部消息，2013年上半年，全国电信业实现电信业务总量6,870.2亿元，同比增长7.9%；实现电信业务收入5,642.6亿元，同比增长8.9%。上半年，3G移动电话用户净增8,606.6万户，3G用户规模累计达到3.19亿户。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。