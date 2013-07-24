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债券 | 2013年 7月 24日 星期三 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月24日-7月31日

路透7月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。   
    
 日期   时间   国家    规模      发行细节
 7/24          美国              五年期公债
 7/25          美国              七年期公债
 7/25          日本              三个月期贴现国库券
 7/25          日本              20年期公债
 7/26          意大利            标售零票息BTPEI债券
 7/29          意大利            标售国库券
 7/29   1350   法国              标售BTF国库券
 7/30          意大利            中长期公债
 7/30          日本              两年期公债
 7/31          德国    20亿欧元  30年期联邦债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 李爽)
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