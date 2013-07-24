《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月24日

路透香港7月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7574港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周二收高22.19点或0.14%，报15,567.74点。联合技术 业绩良好提 振道指小幅收涨，但整体公司业绩表现平平，令大盘受到抑制。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.450 2.56 16322 14.231 -0.34 中国铝业 8.350 4.24 44320 2.591 0.82 中国移动 53.880 0.84 112462 83.594 -0.37 中国人寿 36.510 2.15 62965 18.882 0.65 中石油 121.290 1.02 28382 9.409 -0.43 中石化 75.610 4.29 30302 5.865 0.43 汇丰控股 56.440 -0.14 258156 87.566 -0.38 中电信 48.990 3.64 28215 3.800 0.54 中国联通 14.460 1.69 117824 11.217 0.15 兖州煤业 7.720 6.04 85693 5.989 1.16 华能国际 41.920 -1.18 13949 8.130 -0.13 南方航空 19.480 2.91 5192 3.022 0.41 东方航空 16.130 3.27 4000 1.251 -49.95 中芯国际 3.910 0.00 28819 0.607 -0.55（ 完）