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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月24日

路透香港7月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7574港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周二收高22.19点或0.14%，报15,567.74点。联合技术       业绩良好提
 振道指小幅收涨，但整体公司业绩表现平平，令大盘受到抑制。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       183.450    2.56      16322            14.231      -0.34
 中国铝业                       8.350    4.24      44320             2.591       0.82
 中国移动                      53.880    0.84     112462            83.594      -0.37
 中国人寿                      36.510    2.15      62965            18.882       0.65
 中石油                       121.290    1.02      28382             9.409      -0.43
 中石化                        75.610    4.29      30302             5.865       0.43
 汇丰控股                      56.440   -0.14     258156            87.566      -0.38
 中电信                        48.990    3.64      28215             3.800       0.54
 中国联通                      14.460    1.69     117824            11.217       0.15
 兖州煤业                       7.720    6.04      85693             5.989       1.16
 华能国际                      41.920   -1.18      13949             8.130      -0.13
 南方航空                      19.480    2.91       5192             3.022       0.41
 东方航空                      16.130    3.27       4000             1.251     -49.95
 中芯国际                       3.910    0.00      28819             0.607      -0.55（
 完）
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