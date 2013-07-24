《新兴市场重要经济事件预告》--7月24日-7月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月24日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu出席关于罗马尼亚经济展望的研讨会(0830)。

曼谷--泰国央行发布7月货币政策委员会会议记录。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在有关外部经济事宜的会议上发表公开讲话(2230)。

7月25日(四)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)会议筹备会(至7月26日)

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

首尔--韩国央行总裁金仲秀会晤国内及外资银行负责人，讨论近期经济事件和其他相关问题(2230)。

7月26日(五)

新德里--印度央行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty在“金融欺诈--风险与预防全国会议”上致开幕词。

比勒陀利亚--南非央行举行一般性全体会议(0800)。

7月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

7月30日(二)

孟买--印度央行发布第一季货币政策检视报告(0530)。

圣地亚哥--智力央行公布7月议息会议记录(1230)。

7月31日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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