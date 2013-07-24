《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月24日

*工商时报：

--担心利率反转风险，主管机关近期严审债券型基金，初估至少有11档、近1,900亿台币债券型基金卡在证期局待审。投信业者指出，投信投顾公会近期已发函给拟申请发行高收益、新兴债券基金业者，提醒应〞重新审慎考量送件时机〞。

--金管会主委陈裕璋昨日向蓝委表示，有关电子商务第三方支付争议，不必修法，只要金管会解释第三方支付业务非存款即可解决，一旦经济部提出替消费者权益把关的方案提出后，金管会就会做出解释。

--台北市昨日率先公布史上首件官方版的〞住宅价格指数〞，为台湾房地产史上一个里程碑和重大突破，根据此一指数，台北市每坪平均房价约49.09万台币。

*经济日报：

--房产交易实价登录制度实施即将届满一年，实价登录实施后十个月较之前十个月，全国房屋交易量增加4.95%，而且由于资讯透明度提高，减少了买卖双方与仲介业务人员的摸索期，改变了房市的交易型态。

--苹果 即将公布财报，下半年将推出的新产品备受期待，市场最近传出，苹果平价手机采用的塑胶机壳，最后仍由鸿海 取得订单，成功踢走新加坡厂商赫比国际，将与捷普旗下的绿点一起供货。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。