《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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*工商时报：
--担心利率反转风险，主管机关近期严审债券型基金，初估至少有11档、近1,900亿台币债券型基金卡在证期局待审。投信业者指出，投信投顾公会近期已发函给拟申请发行高收益、新兴债券基金业者，提醒应〞重新审慎考量送件时机〞。
--金管会主委陈裕璋昨日向蓝委表示，有关电子商务第三方支付争议，不必修法，只要金管会解释第三方支付业务非存款即可解决，一旦经济部提出替消费者权益把关的方案提出后，金管会就会做出解释。
--台北市昨日率先公布史上首件官方版的〞住宅价格指数〞，为台湾房地产史上一个里程碑和重大突破，根据此一指数，台北市每坪平均房价约49.09万台币。
*经济日报：
--房产交易实价登录制度实施即将届满一年，实价登录实施后十个月较之前十个月，全国房屋交易量增加4.95%，而且由于资讯透明度提高，减少了买卖双方与仲介业务人员的摸索期，改变了房市的交易型态。
--苹果 即将公布财报，下半年将推出的新产品备受期待，市场最近传出，苹果平价手机采用的塑胶机壳，最后仍由鸿海 取得订单，成功踢走新加坡厂商赫比国际，将与捷普旗下的绿点一起供货。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。