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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 08:37 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月24日-7月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月24日(三)

暂无重要经济事件预告。

7月25日(四)

圣彼得堡--20国集团(G20)谈判代表会议(至7月26日)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在一次活动上讲话(1245)。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决议。

7月26日(五)

暂无重要经济事件预告。

7月29日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表讲话(0330)。

7月30日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午宴上发表讲话。

7月31日(三)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至8月1日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 石冠兰)
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