《全球重要经济事件一览表》--7月24日-7月31日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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7月24日(三)
暂无重要经济事件预告。
7月25日(四)
圣彼得堡--20国集团(G20)谈判代表会议(至7月26日)。
华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在一次活动上讲话(1245)。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决议。
7月26日(五)
暂无重要经济事件预告。
7月29日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表讲话(0330)。
7月30日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午宴上发表讲话。
7月31日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至8月1日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。