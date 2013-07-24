《香港报摘》--经济日报7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--总理李克强传话，今年经济成长目标下限7.5%，底限7.0%。 * 其他: --阿里巴巴集团上市传闻不绝于耳，集团昨再度澄清，暂未聘请上市保荐人，亦未确定上市时间和地点。同时间，券商高盛将阿里集团上市后估值上调50%，预计将达1,050亿美元。
--信义玻璃 上半年纯利10.04亿港元，按年急增1.1倍，派中期息13仙。公司称，分拆太阳能玻璃业务的目标时间「不会太长远」。
--前海首两块土地开标前夕，招商局国际 公告披露，将以约994万元人民币，向兄弟企业招商局蛇口工业区收购前海1.3万平方米港口、物流用地，每平方米作价758元，较前海正招标商业用地平均底价1.17万元低93.5%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。