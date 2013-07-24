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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报7月24日

* 要闻版头条:

--总理李克强传话，今年经济成长目标下限7.5%，底限7.0%。 * 其他: 　　--阿里巴巴集团上市传闻不绝于耳，集团昨再度澄清，暂未聘请上市保荐人，亦未确定上市时间和地点。同时间，券商高盛将阿里集团上市后估值上调50%，预计将达1,050亿美元。

--信义玻璃 上半年纯利10.04亿港元，按年急增1.1倍，派中期息13仙。公司称，分拆太阳能玻璃业务的目标时间「不会太长远」。

--前海首两块土地开标前夕，招商局国际 公告披露，将以约994万元人民币，向兄弟企业招商局蛇口工业区收购前海1.3万平方米港口、物流用地，每平方米作价758元，较前海正招标商业用地平均底价1.17万元低93.5%。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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