港报社评：正视直资价值，破“贵族化”质疑--星岛日报7月24日

教育局否决了圣保禄中学明年转为直资学校的申请，平息不了传统津助名校转为直资的争议，争议的核心在“贵族化”。

最近圣保禄中学和圣士提反女子中学先后申请改制，更有家长和校友等持份者组成关注组，反映学校未能与持份者达成共识，以及社会对整个名校转直资风气的反弹。

这种反弹，结合了入读和教育理念因素。从入读资格出发，直属小学部分学生家长，担心中学转为直资后，会影响女儿直升中学的机会，以及担心日后要负担高昂的直资中学学费。昂贵学费则形成社会忧虑直资中学“贵族化”，不符合不论贫富都享有优质教育的理念。

审计署早前发表报告，揭露有直资学校没有善用奖助学金机制，令家长对所谓减免学费机制缺乏信心。有直资学校解释，所收取的学生需要减费者甚少，学校收生“贵族化”的形象，更加深入人心。

当派位名校为免积弱，纷纷考虑转作直资，以达收生及财政自主，家长开始担心会减低子女透过派位入读名校的机会，有教育界人士更提出为直资学校数目“封顶”的构思。

教育局今次以学校未准备好为理由，拒绝了圣保禄中学转直资的申请，学校表示明年会卷土重来。任何制度均有利弊，直资优点是赋予学校办学自由度较大。从数字上说，“贵族化”学校并非直资主流，只是这些名校备受瞩目，同时这些学校在推动普罗子弟入读的工作做得不够，导致整个制度出现观感扭曲。

香港过去的教育制度多番改革，当局原意是与民休息，直资制度与其再动大手术，不如针对不足优化，好过再作扰民的大改革。

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