中国灾情：甘肃岷县漳县地震共造成95人死亡，千余人受伤--新华

路透北京7月24日 - 新华社周二晚间最新报道显示，截至23日晚间，中国甘肃岷县漳县6.6级地震已过去了36小时，此次地震共造成95人死亡、千余人受伤。

且灾后失踪的14名群众的下落已全部查清，他们的遗体全部找到均确认遇难。

报道称，据最新统计，此次地震灾害造成5.18万间房屋倒塌，7.55万间房屋严重损坏，58.16万人受灾，紧急转移安置22.67万人。

甘肃省已向受灾严重的岷县、漳县下拨资金500万元人民币，调运救灾棉被2,400床，救灾帐篷600顶，调拨方便面20,000件、矿泉水20,000件。

周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。截至22日18时，甘肃岷县漳县6.6级地震共记录到余震422次，其中3.0级以上余震7次，包括5.0级-5.9级1次，3.0级-3.9级6次。目前，灾情还在进一步核查当中。