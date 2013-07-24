中国灾情：甘肃岷县漳县地震共造成95人死亡，千余人受伤--新华

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京7月24日 - 新华社周二晚间最新报道显示，截至23日晚间，中国甘肃岷县漳县6.6级地震已过去了36小时，此次地震共造成95人死亡、千余人受伤。
且灾后失踪的14名群众的下落已全部查清，他们的遗体全部找到均确认遇难。
报道称，据最新统计，此次地震灾害造成5.18万间房屋倒塌，7.55万间房屋严重损坏，58.16万人受灾，紧急转移安置22.67万人。
甘肃省已向受灾严重的岷县、漳县下拨资金500万元人民币，调运救灾棉被2,400床，救灾帐篷600顶，调拨方便面20,000件、矿泉水20,000件。
周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。截至22日18时，甘肃岷县漳县6.6级地震共记录到余震422次，其中3.0级以上余震7次，包括5.0级-5.9级1次，3.0级-3.9级6次。目前，灾情还在进一步核查当中。
这是今年中国继“4·20”四川芦山地震之后，发生的又一次强烈地震。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。