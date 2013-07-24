港报社评：英欢庆诞王孙﹐对香港有启示--文汇报7月24日

英国威廉王子太太凯特顺利产下小王孙，举国欢腾。英国王室喜庆之事成为国家大事，折射出英国包容尊重传统的文化，反映英国王室与现代政治和谐共融，在政制发展模式上选择了一条最适合国情的道路。这对香港的政改极具启示意义。

王室添丁，成为牵动世人的国际大事。而2年前，威廉王子和凯特举行婚礼时，同样盛况空前，吸引数以千万计的英国民众和全球20亿观众观看直播。英国经过“光荣革命”，确立君主立宪制，王室已没有实权，却为何能享有巨大的荣耀？为何王室在很多国家都淡出历史舞台后，在英国却仍受人尊重？

这是因为，英国在确立君主立宪制的政治博弈过程中，人民以允许君主存在，换取国家的相对稳定；君主则以让出自己的权力，换取自己不被推翻。英国至今仍未最后取消所有贵族特权，上议院议员仍然是世袭或任命产生。英国民主以渐进式发展，避免了急进变革的震荡，显露出英式政治的理性与智慧。

英国人选择了在传统政治制度的基础上变革国家权力重心的好办法，对于应否废除王室，英国一直存在争议，但是不同意见并存，相安无事，王室得以保留下来，并成为代表国家的象征，赢得了人民的尊重和爱戴。

英国尊重传统、注重社会和谐的民主模式，成为全世界仿傚的对象，同样值得香港探讨政制发展时借监。如今香港推动政制改革，亦应多学习英国注重延续性、稳定性的政治文化，重视传统，顾及实情，切忌激进暴力盲动。这样，香港民主发展之路才能走得更平稳顺利。

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