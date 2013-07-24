港报社评：百佳卖盘掀超市洗牌和黄须向员工市民负责--明报7月24日

和黄拟出售百佳超级市场，如一石激起千重浪。百佳若易手，市民关心市场生态将有什么转变，会否影响日常购物生活等；约9000名员工则关心工作、聘用条件和福利等会否受影响。

学者认为，现时香港超市已经饱和，整体难再有大增长。不过，以香港目前情况，百佳营运者若有转变，市场竞争有可能转变。目前其他两大超市，即是经营惠康的母公司牛奶国际、经营华润万家的华润创业，若加入竞逐百佳，只要他们其中一家成功并购百佳，都会减少超市市场的竞争元素。和黄若出售超市业务，确有可能出现超市更垄断集中的局面。

不过，有学者认为每当行业龙头变天，都会为其他竞争者带来商机，因为货品供应、舖位甚至人事有可能出现大洗牌，其他竞争者会趁机争夺市场。从市场学而言，学者的估计完全有可能发生，然则竞争元素多了，消费者理应得益，但是超市与市民生活息息相关，若有超市供应货品不稳定，就会影响市民的购物生活。

和黄拟售百佳的消息曝光之后，百佳员工警觉公司要他们签署的雇佣关系转移意向书，原来另有文章。百佳员工的雇主原本是屈臣氏有限公司，近期百佳要他们签署意向书，转移到“百佳超级市场（香港）有限公司”。不过，连日来，不少员工担心现有工资、年资、公积金及医疗等福利，日后新买家会否继续承担？

员工争取延续原有聘用条件和权益，要求合理，和黄有责任为员工争取原有权益不变，若对现有百佳员工就不公平，届时势必引发劳资纠纷，或许对市民购物生活带来不稳定因素。

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