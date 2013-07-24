港报社评：利益纠缠难脱嫌，新东发展宜易帅--信报7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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发展局局长陈茂波再惹政治风波，其妻子家族公司在新界东北发展区内拥有共约2万尺的3幅土地。作为推动新界东北发展计划的主帅，陈茂波背负诚信大受质疑、利益冲突嫌疑未脱的两大包袱，特区政府必须作出果断决策。
陈茂波被揭涉嫌囤地自肥后，在立法会内和面向传媒“解画”。然而，事件依然存在连串疑点，未能令公众信服。
一是陈茂波说这纯属其妻许步明及家人的事，但从他签署临时买卖合约、签发租约等事实看来，他均牵涉其中。
二是买入土地之时在九十年代，只要他出任公职后处置得宜，及时切割利益，也无可厚非；但他却说买地是作“假日休闲用途”，结果被踢爆有关地段之前已划作“工业(丁类)”用地。
三是新界东北发展计划规划大纲图早已面世，陈妻持有的土地如果一直在发展蓝图之内，则陈茂波至去年10月出任发展局局长2个月后才作出处理，未免过于“后知后觉”。
更关键的是陈茂波信誓旦旦表示妻子售出股份是真正的买卖，而非“信托”，可是一切细节，他都称此为妻子家族的事，不便披露。
这样的情况下，陈茂波诚信一再受损。新界东北发展计划庞大而影响深远，主催官员必须应付来自四面八方的挑战，如果由一个诚信出现缺口的人“挂帅”，只恐成事不足、败事有余了。
陈茂波有必要尽早厘清种种疑点，给公众作出详尽清晰的交代。特区政府必须作出果断决策，陈茂波倘若继续担任发展局局长、继续推动新界东北的发展计划，只会成为特区政府的“负资产”。
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。