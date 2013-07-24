港报社评：李克强经济新路，先要赢信心战--经济日报7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中港股市昨造好，因市传国务院总理李克强明言今年要守住经济增长7.5%下限。中央此举重在稳定外界信心，以免外界因忧虑经济滑坡，故非要大推短期刺激经济措施。
市场盛传李克强上周与学者及商界座谈时表明，今年经济增长要守住7.5%的下限，市场解读中央要藉此展现稳经济决心。有关言论是李克强今年3月接任总理以来，对未来几年经济目标最清晰的阐述，他罕有地打开天窗说亮话，应是深知要与市场打信心战。
此因他上任后雷厉风行推动经济调结构，市场极担心中央下重手，将令经济加速下滑。金融市场与实体经济若大吹淡风，势进一步扯经济后腿，恐令经济增长滑出底綫的悲观预期自我实现。
对李克强而言，当前要务是重振市场信心，纾减市场因不理解中央目标的不必要恐慌，提升对中央经济新思路的了解与信任。至于外界猜测，中央要稳增长，短期可能推出如下调存款准备金率、大洒金钱搞基建等刺激经济措施。
惟此恐属误判，因李克强已明示，中央虽有多种手段可在短期内推高经济，惟稳经济不能靠政府搞短期刺激，而是必须推出可释放改革红利、配合调结构的新招。中央虽会增加投资，但只会投向薄弱环节，如城市废物处理、重启铁路建设拉动内需等。
李克强希望在经济发展思路上作重大改变，要藉调结构，为经济长远健康发展固本培元，个中最大考验既在于他能否清晰阐明背后理念与目标，令企业、民众和外资都明白其构想，不会胡乱揣测；更要有实招推动调结构之时亦可稳经济，才有机会完成改革大业。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。