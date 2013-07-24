《香港报摘》--信报7月24日

* 要闻版头条:

--保七敲定，国企指数弹升4%，今年最牛。 * 其他: --滙丰控股 将于下月初公布中期业绩，瑞穗证券亚洲预测，滙控第二季税前盈利按年增长23.6%，至103.9亿美元（810.42亿港元），主要受惠出售业务及改变对内地兴业银行投资的入账方式录得一次过收益所致。

--市场传闻很有可能注入神华 的煤制油业务，昨天被绿色和平指出，其位于鄂尔多斯的项目严重污染环境，以及违反国家取水方面的法律和条例。

--配合证监会将于今年10月实施的保荐人监管新制度，港交所 昨天公布几项新措施，包括在申请上市时便要上载大致完备的招股书中英文申请版本、为期8周的「冷静期」；而为加强阻吓力，监管机构将公布被发回申请的保荐人名称。(完)