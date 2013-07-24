《香港报摘》--信报7月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--保七敲定，国企指数弹升4%，今年最牛。 * 其他: --滙丰控股 将于下月初公布中期业绩，瑞穗证券亚洲预测，滙控第二季税前盈利按年增长23.6%，至103.9亿美元（810.42亿港元），主要受惠出售业务及改变对内地兴业银行投资的入账方式录得一次过收益所致。
--市场传闻很有可能注入神华 的煤制油业务，昨天被绿色和平指出，其位于鄂尔多斯的项目严重污染环境，以及违反国家取水方面的法律和条例。
--配合证监会将于今年10月实施的保荐人监管新制度，港交所 昨天公布几项新措施，包括在申请上市时便要上载大致完备的招股书中英文申请版本、为期8周的「冷静期」；而为加强阻吓力，监管机构将公布被发回申请的保荐人名称。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。