国际油市：美国原油价格小涨，因供应下滑

美国石油协会(API)周二公布，7月19日止当周，美国原油库存减少140万桶，汽油和馏分油库存也意外下滑。

Enbridge Inc 关闭每日输送21万桶油的Line 81输油管，因发现有漏油状况。该管路从北达科他输送Bakken原油至明尼苏达。

Syncrude Canada位于亚伯达北部的油砂项目持续进行维修，使轻质低硫原油供应缩紧，推高了美国原油价格。

BP 被迫关闭位于墨西哥湾日产25万桶的Thunder Horse钻油平台，因该平台连结的Destin天然气管线系统正在施工。(完)

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