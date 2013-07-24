更新版-日本数据：6月出口增速意外放缓，引发对中国经济减速影响的忧虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
日本6月进口较上年同期增长11.8%，增幅低于路透调查中值所预估的13.6%。
6月贸易为逆差1,808亿日圆(18.1亿美元)，多于调查中值预估的逆差1,606亿日圆。
基于对日本央行积极货币宽松的预期，日圆兑美元去年11月以来已跌约20%。
日圆走贬在某种程度上有助出口，但也抬高了能源进口成本。由于自2011年3月地震引发福岛核灾以来，日本几乎所有核反应堆都仍停止运作，因此需进口更多燃料，使得能源进口增加。
中国国内生产总值(GDP)增速在过去10季有九季都呈现放缓，有人担心，随着中国试图限制固定资产投资，其经济增速将继续放缓。这可能打击日本的出口。
甫于周末在参议院选举中大胜的安倍晋三首相已誓言，继续推进超宽松货币政策、政府支出和经济改革的“安倍经济学”计划，以摆脱长达15年之久的通缩。(完) (编译 石冠兰/杜明霞/张若琪 审校 李爽/隋芬)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。