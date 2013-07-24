更新版-日本数据：6月出口增速意外放缓，引发对中国经济减速影响的忧虑

日本6月进口较上年同期增长11.8%，增幅低于路透调查中值所预估的13.6%。

6月贸易为逆差1,808亿日圆(18.1亿美元)，多于调查中值预估的逆差1,606亿日圆。

基于对日本央行积极货币宽松的预期，日圆兑美元去年11月以来已跌约20%。

日圆走贬在某种程度上有助出口，但也抬高了能源进口成本。由于自2011年3月地震引发福岛核灾以来，日本几乎所有核反应堆都仍停止运作，因此需进口更多燃料，使得能源进口增加。

中国国内生产总值(GDP)增速在过去10季有九季都呈现放缓，有人担心，随着中国试图限制固定资产投资，其经济增速将继续放缓。这可能打击日本的出口。