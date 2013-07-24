《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

**上海证券报**

--中共中央办公厅和国务院办公厅近日下发通知，要求五年内，各级党政机关一律不得新建楼堂馆所。

--自知情人士处获悉，由于存款负增长势头持续，工行 等四大行7月前三周新增贷款约2,200亿元人民币，存款负增长超万亿，其中第二第三周贷款投放节奏明显放缓。

--华谊兄弟 拟通过发行股份及支付现金的方式，向包括腾讯在内的银汉股东购买50.88%的股权，预估值约为6.72亿。

--武汉钢铁集团称，原武钢集团总经理邓崎琳任武钢集团董事长、党委书记，原宝钢股份 总经理马国强出任武钢集团总经理。

**证券时报**

--财政部经济建设司报告建议，当前应完善出口退税政策，针对船舶、纺织等主要的外向型产业，在人民币升值较快的情况下，通过适度提高附加值较高产品出口退税率，以削弱给产业带来的负面冲击。

**第一财经日报**

--上海市政府新闻发布会称，上半年实现生产总值10,168.52亿元，按可比价格计算，比去年同期增长7.7%。上海市统计局总经济师严军称，7.7%的增速“符合预期且好于预期”。

--中国期货业协会披露的2012年度期货公司净利润数据显示，已有永安、中证、中国国际、国泰君安、广发、银河、中粮、华泰长城等八家期货公司净利润过亿，其中永安期货最高达1.63亿元。而2011年度仅有永安、中国国际两家净利润过亿元，最高的永安为1.42亿元。(完)