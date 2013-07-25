《中国债券市场每日交易备忘》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国天津滨海农商行至多15亿元人民币10年期二级资本债券招标(主体评级AA-)，瑞信方正证券等主承 交通银行 100亿元五年期金融债招标(主体评级AAA)，中信证券等主承 中国北车 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招行主承 葛洲坝 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和中行主承 中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建行主承 招商证券 33亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销 锦江国际(集团)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和浦发银行主承 天津建工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 浙江恒逸集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和进出口行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130232，基本利差-0.65% 进出口银行100亿元一年期固息债130314，票面利率4.04% 南昌县城市建设12亿元六年期固息债1380235，票面利率6.50% 华电国际 30亿元九个月期超短融011316004，票面利率4.60% 中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326002，票面利率4.55% 攀钢集团45亿元一年期短融041353048，票面利率5.60% 东方证券24亿元三个月期短融071308003，票面利率4.90% 福耀玻璃 6亿元一年期短融041353049，票面利率5.30% 广发证券 30亿元三个月期短融071304008，票面利率4.69% 东北证券 15亿元三个月期短融071317001，票面利率5.00% 华能澜沧江水电20亿元一年期短融041353050，票面利率4.97% 南通产业控股10亿元一年期短融041354043，票面利率6.15% 三花控股集团6亿元一年期短融041358053，票面利率5.95% 国家电网100亿元三年期中票101351004，票面利率4.68% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行180亿元10年期固息债130313，票面利率4.15% 北京生物医药产业基地6亿元七年期固息债1380242，票面利率6.35% 中粮集团50亿元九个月期超短融 五矿股份20亿元八个月期超短融 中信证券 50亿元三个月期短融 江苏建工集团2.5亿元一年期短融 东莞市公路桥梁开发建设6亿元一年期短融 红豆集团8亿元一年期短融 中煤能源 50亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 光大证券 20亿元三个月期短融071310002到期兑付，票面利率3.85% 大唐公司25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088018付息，票面利率5.90% 中国兵器工业集团45亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088019付息，票面利率6.00% 财政部99.84亿元三年期储蓄国债111711付息，票面利率5.58% 财政部60亿元五年期储蓄国债111712付息，票面利率6.15% 北京汽车集团16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280212付息，票面利率4.49% 赤峰红山城市基础设施6亿元七年期固息债1280214付息，票面利率7.20% 重庆西永微电子产业园16亿元七年期固息债1280215付息，票面利率6.76% 连云港港口集团8亿元五年期中票1282263付息，票面利率5.26% 中国水电 25亿元五年期中票1282264付息，票面利率4.36% 广西新发展交通集团6.6亿元五年期中票1282265付息，票面利率5.41% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --全国人大财经委副主任委员吴晓灵近日表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会 放开，实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/边竞)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。