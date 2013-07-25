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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:42 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     

  中国天津滨海农商行至多15亿元人民币10年期二级资本债券招标(主体评级AA-)，瑞信方正证券等主承
  交通银行  100亿元五年期金融债招标(主体评级AAA)，中信证券等主承
  中国北车 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招行主承
  葛洲坝 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和中行主承
  中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建行主承
  招商证券 33亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销 
  锦江国际(集团)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和浦发银行主承
  天津建工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 
  浙江恒逸集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和进出口行主承 
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  二、新债上市：  
    
  国开行50亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130232，基本利差-0.65%
  进出口银行100亿元一年期固息债130314，票面利率4.04%
  南昌县城市建设12亿元六年期固息债1380235，票面利率6.50%
  华电国际 30亿元九个月期超短融011316004，票面利率4.60%  
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326002，票面利率4.55%
  攀钢集团45亿元一年期短融041353048，票面利率5.60%
  东方证券24亿元三个月期短融071308003，票面利率4.90%
  福耀玻璃 6亿元一年期短融041353049，票面利率5.30%
  广发证券 30亿元三个月期短融071304008，票面利率4.69%
  东北证券 15亿元三个月期短融071317001，票面利率5.00%
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融041353050，票面利率4.97%
  南通产业控股10亿元一年期短融041354043，票面利率6.15%
  三花控股集团6亿元一年期短融041358053，票面利率5.95%
  国家电网100亿元三年期中票101351004，票面利率4.68%
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  三、缴款：
  
  进出口银行180亿元10年期固息债130313，票面利率4.15%
  北京生物医药产业基地6亿元七年期固息债1380242，票面利率6.35%
  中粮集团50亿元九个月期超短融
  五矿股份20亿元八个月期超短融      
  中信证券 50亿元三个月期短融
  江苏建工集团2.5亿元一年期短融
  东莞市公路桥梁开发建设6亿元一年期短融
  红豆集团8亿元一年期短融
  中煤能源 50亿元七年期中票  
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  四、还本付息：
      
  光大证券 20亿元三个月期短融071310002到期兑付，票面利率3.85%
  大唐公司25亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088018付息，票面利率5.90%
  中国兵器工业集团45亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088019付息，票面利率6.00%
  财政部99.84亿元三年期储蓄国债111711付息，票面利率5.58%
  财政部60亿元五年期储蓄国债111712付息，票面利率6.15%
  北京汽车集团16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280212付息，票面利率4.49%
  赤峰红山城市基础设施6亿元七年期固息债1280214付息，票面利率7.20%
  重庆西永微电子产业园16亿元七年期固息债1280215付息，票面利率6.76%
  连云港港口集团8亿元五年期中票1282263付息，票面利率5.26%
  中国水电 25亿元五年期中票1282264付息，票面利率4.36%
  广西新发展交通集团6.6亿元五年期中票1282265付息，票面利率5.41%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --全国人大财经委副主任委员吴晓灵近日表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会
放开，实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。

        
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/边竞)
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