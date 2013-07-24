新债招标：中国五年续发国债中标收益率3.7040%，明显高于预期--业内人士

路透上海7月24日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为3.7040%，明显高于此前市场3.63%的预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.7688%，首场投标倍数1.63倍。

今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.09%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。