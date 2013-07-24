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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 10:44 BJT

新债招标：中国五年续发国债中标收益率3.7040%，明显高于预期--业内人士

路透上海7月24日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为3.7040%，明显高于此前市场3.63%的预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.7688%，首场投标倍数1.63倍。

今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.09%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

该期续发国债于7月25日至7月29日进行分销；7月31日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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