全球金属：LME否认仓储政策推高金属价格

路透伦敦7月23日 - 伦敦金属交易所(LME)周二反驳其仓储政策推高铝价或造成短缺的说法。

LME并表示，阻止交易公司拥有仓储公司，或是对存放在仓库的金属收取费用设上限，都是于法无据的。

目前正值美国参议院金融委员会于周二开始一场听证会，讨论银行从金属仓储到电厂实质经营的所有权问题。

产业使用者过去三年来益发感到困扰，因铝等其他基本金属在部分LME仓储的库存不断增加，导致提货延误及冗长的排队等待。

在某些情况下，铝使用者必须等上18个月才能实货交割金属，而且一直得支付仓租。

大排长龙已造成铝和锌等金属价格升水飙升，引发外界指控拥有仓储设备的银行和交易商人为哄抬价格及扭曲供应情况。

港交所旗下的LME在周二的声明稿中表示，消费者买铝所付出的总价，事实上自2008年7月以来已下滑了40%。

“市场上没有报导所说的铝短缺情况；消费者仍然可以直接向生产商买到，因为一直有供应，”LME表示。