委内瑞拉为遭挪用基金向中国寻求50亿美元贷款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯7月23日 - 委内瑞拉向中国寻求一笔高达50亿美元的贷款，以便为近期遭员工挪用资金的中国-委内瑞拉联合基金融资。
委内瑞拉官方媒体周二援引经济社会发展银行（Bandes）总裁Temir Porras的说法称，该国正在谈判为该基金进行第三笔融资的事宜。中国和委内瑞拉联合基金主要对住房及基础设施项目进行投资，同时委内瑞拉以石油出口偿还中国的贷款。
委内瑞拉政府本月表示，该国当局逮捕了八名涉嫌挪用该基金8,400万美元的人员。该基金自2007年成立以来，已从中国国家开发银行获得两笔分别是40亿美元的融资。
“在接下来的两周中，我们将在加拉加斯与中国开发银行进行另一轮高级别谈判，”Temir Porras说道。
“（下一笔融资）规模将达50亿美元，这是我们目前正在谈判的事项。”
这笔新贷款可能有助于为委内瑞拉的外汇管制系统提供硬通货币。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。