委内瑞拉为遭挪用基金向中国寻求50亿美元贷款

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯7月23日 - 委内瑞拉向中国寻求一笔高达50亿美元的贷款，以便为近期遭员工挪用资金的中国-委内瑞拉联合基金融资。

委内瑞拉官方媒体周二援引经济社会发展银行（Bandes）总裁Temir Porras的说法称，该国正在谈判为该基金进行第三笔融资的事宜。中国和委内瑞拉联合基金主要对住房及基础设施项目进行投资，同时委内瑞拉以石油出口偿还中国的贷款。

委内瑞拉政府本月表示，该国当局逮捕了八名涉嫌挪用该基金8,400万美元的人员。该基金自2007年成立以来，已从中国国家开发银行获得两笔分别是40亿美元的融资。

“在接下来的两周中，我们将在加拉加斯与中国开发银行进行另一轮高级别谈判，”Temir Porras说道。

“（下一笔融资）规模将达50亿美元，这是我们目前正在谈判的事项。”

这笔新贷款可能有助于为委内瑞拉的外汇管制系统提供硬通货币。（完）