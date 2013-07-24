香港个股：合生元自7月27日起将婴幼儿配方奶粉出厂及零售价下调5-10%

路透香港7月24日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 称，自7月27日起调低婴幼儿配方奶粉的出厂价及零售价，幅度为5-10%。

合生元旗下子公司广州合生元仍在接受发改委反垄断调查，该公司此前以积分回赠方式将婴幼儿配方奶粉变相降价约11%，这次在回赠的基础上再行降价。

合生元周二晚间在联交所一份声明中称，自7月27日起将婴幼儿全系列配方奶粉4阶段下调10%，超级呵护婴幼儿配方奶粉1、2、3阶段以及超级金装婴幼儿配方奶粉1、2、3阶段下调5%。

此前国家发改委对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查，因近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。

其后多家外资品牌包括瑞士雀巢 、法国达能 、美赞臣 、雅培 等纷纷调低中国奶粉价格。

合生元周三早盘大跌5.04%,报36.75港元；过去一个月累计跌近17%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)