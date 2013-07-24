《KEMP专栏》大宗商品价格周期看来日益成熟化

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
为了回应先前的价格升势，2005年能源政策法和2007年能源独立与安全法中所通过的保护措施，如今正开始抑制美国的石油需求。
美国和欧盟近来达成统一的车辆能耗标准，承诺要在2020年代持续减少汽油和柴油的使用。
消费者也开始尝试使用液化及压缩天然气，作为卡车、船只及火车的替代燃料。
在供应面，价格刷新纪录激励北美页岩油大举开采，而在深海及北极和中非等边缘地区的传统新油田支出则创纪录新高。
过去的经验暗示，油价变动要花上五到10年时间，才会对供需面全面发挥影响。如果真是这样，产业和消费者有充裕的时间来做出必要的调整，这从市场的供需面益发灵活可见端倪。(完) (译文审校 王洋/李爽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。