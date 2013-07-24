《KEMP专栏》大宗商品价格周期看来日益成熟化

为了回应先前的价格升势，2005年能源政策法和2007年能源独立与安全法中所通过的保护措施，如今正开始抑制美国的石油需求。

美国和欧盟近来达成统一的车辆能耗标准，承诺要在2020年代持续减少汽油和柴油的使用。

消费者也开始尝试使用液化及压缩天然气，作为卡车、船只及火车的替代燃料。

在供应面，价格刷新纪录激励北美页岩油大举开采，而在深海及北极和中非等边缘地区的传统新油田支出则创纪录新高。