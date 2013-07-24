港报财经评论：不用对底线论太认真--信报7月24日

不用对底线论太认真/ 习广思

安倍晋三成功成为日本强势首相，为其第三支箭扫走障碍。安倍胜出，政情分析指这是选民对“安倍经济学”的一个期待，意味选民对经济改革及安倍带领日本走出经济通缩阴霾抱有期望。日本量宽不计后果，结局如何不见得乐观，日本量宽及安倍放水，难以计及的是大和民族性。自民党控制参众两院，股市反应不大，归根究底，其胜利已经反映在股市情绪之上，及至投资者担心消费税再提升，投资者认为市场早有心理准备。日股接下来的戏码，一是日圆会否持续贬值，这是影响企业盈利的关键；二是安倍第三支箭如何飞，即选民投了安倍信心一票，其执政将有怎样的改革；三是环球市场情绪，将直接影响流入日股的资金流。日本政府已连续三个月调高经济评估，有迹象显示经济可以自行支撑复苏。但是，日本政府的姿态是由政策措施到市场沟通，即使阁下不相信，安倍和黑田都希望讲到你信为止。

港股多日来的闷局终于见突破，李克强“底线论”成市场憧憬的卖点，加上基建融资憧憬放闸，人行澄清没有对产能过剩行业限贷，市场憧憬人行下半年下调存准率，又传IPO重启延迟，均成为中港股市炒上的理由。恒指昨天开市后由A股带动，午后升幅扩大，高位见21,964点，上升498点。大市成交额664亿港元，沽空比率10.2%，看好的投资者乘机大挟淡仓，中资金融股加上走势落后的资源股反弹。弱势股好转，强势股没有增加，炒家不是炒作二三线中小型股，就是炒作落后股。宜trading莫buying内银股经过几次挟仓后，股价仍无法突破250天线，国寿 虽有反弹，但疲态无改。这种弱势反弹，适合短线博反弹的投机活动，若阁下要做中长线部署的话，仍是那一句便宜莫贪。

事实上，产能过剩的板块如水泥、钢铁、煤炭股等，情况亦如此，宜trading，莫buying。所谓trading，是自我提醒策略要短线投机。值得留意的是，基建股再次炒作融资放宽，在中国有机会在下半年稍为放宽融资环境下，较利好基建股走势。港股进入中期业绩期，是主导个别股份方向的因素。信义玻璃 早前发盈喜，昨日公布中期纯利增长逾倍。众安 、巨涛 、彩星 发盈喜，股价均见异动。

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欧罗设淡友陷阱/ 苏子

英镑兑美元于本月9日虽然可以跌破上半年的1.4829低位，可惜破位后只是多跌20点子，至1.4809便已成功止跌回稳，翌日更以大阳烛升回1.5心理关口以上，因此确认本月9日的破位为假突破的走势陷阱，并已在上述两个低位呈现有利后市的双底形态。踏入本周后，英镑兑美元以大阳烛进一步突破50天SMA阻力，目前在1.5365╱1.5385区域遇上较严峻阻力，暂时仍未能一举升至1.54关口以上并挑战更关键的1.55心理关口，以及上月21日的1.553高位阻力。留意上述的1.5365╱1.5385阻力区与日线一目均衡图云雾区的1.5378底部阻力相若，因此，稍后若能成功突破此阻力，预料应有动力进一步挑战1.55心理关口；反之，若仍一直乏力破关而上，而50天SMA更得而复失的话，那么要小心汇价于本周初的破位为假突破的可能性将明显上升。

前晚欧罗兑美元因为美国公布的6月成屋销售数据较5月下降1.2%，远差于市场预期的增加1.9%，故可以突破本月11日的1.3206高位，可惜破位后仅高见1.3218便乏力再升，令不少投资者相信已出现假突破。不过，欧罗兑美元自此高位的回落暂时只能触及1.316低位，若昨晚欧罗兑美元未见进一步显着下跌并低收，那便要小心前晚所呈现的假突破可能是一个吸引欧罗看淡的投资者入市建立短仓的陷阱，因为一旦汇价跌不下去并再度升逾前晚的1.3218高位后，届时有可能才以单边市形式正式向上作出更猛烈的升势，杀看淡的投资者一个措手不及。

近日美元兑日圆的走势虽然较为反覆，但由于仍能保持在98.85╱99.15的短期重要支持区以上波动，故暂时难以扭转目前市场的看好情绪。短线而言，美元兑日圆要突破98.85-101.55区域收市才会有较显着的趋势出现，否则预料将继续以100心理关口为中轴再加减约100点子继续反覆争持，若成功跌破98.85收市，预料看好情绪开始减退。

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