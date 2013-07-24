港报财经评论：选买佳绩股，冀跑赢大市--经济日报7月24日

选买佳绩股，冀跑赢大市/ 林瑞芬

大市成交在周一创下今年以来新低后，昨终静极而动。恒指升2.3%至21,915；成交额略增664亿港元，升势主要为内银股带动，国指升3.88%至9,780。大市大涨空间有限，宜重点跟进佳绩股。工行 、建行 及中行 涨3.8%至4.9%不等，升幅比周一跌幅为大，启示短线市场利率市场化之利淡冲击迅速为市场憧憬降准、中国经济终有明确底线及预期第四季政策着力稳经济之利好憧憬所消化。

虽则如此，也要认真了解利率市场化对内银股中期影响。央行上周公布贷款利率下限开放，标志利率市场化的进一步实践。总结影响，此举乃有利促进金融机构加大对小微企业的支持力度，从而降低整体社会融资成本，银行之净利差或收窄，利润反哺实体经济，而成效则不会立竿见影。如果是这样的话，内银股就有牺牲小我，成就大我的使命，短期利润无疑没有扩阔的空间。据德银预测，上半年内银股整体利润料较去年同期增长只有约10.3%。惟任重道远，阿爷对能负责，承大任的内银股必然多加呵护。这决定投资者拣选内银股时，还是以取大型不取小型、高价勿追，低价收集之策略为主。观乎内银股，昨只有H股冲动，但A股冷静，建行 甚至乎录得跌幅，或启示大户只是挟H股抽升挟淡仓为主，非实质中国内地爆发力，追涨则要有戒心，预期短线再爆升的空间不多。

推介电讯设备股，指中兴通讯 及京信通信 为首选。中兴通讯昨复牌急涨19.5%，报13.84港元，显见按刚公布的中期业绩推测，市场认为其今年度转亏为盈的达标势甚高增长推动。据美银美林认为，中兴次季及半年度业绩均胜预期，毛利率改善，成本亦告减省。中信证券亦指，中兴业绩已有明显的环比改善，市场需求处于上升周期，随着4G时代即将来临，中兴以行业龙头地位必占优势发展，故调升其评级至买入，目标18.3港元。技术上，昨突破小双底论，量度升幅约至15港元。

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内银急反弹，国指可再上/ 余少文

内银股利淡消息此起彼落，但无阻股价昨日急反弹，内银短期坏消息或见尽，加上中期业绩将披露，市场预期九行上半年盈利仍有10%增长，在炒业绩概念下，国指继续上试10,000点。中国内地股市昨日显着造好，上证综合指数升2%，收2,043点，沪深两市成交额达2,170亿元人民币；带动国企指数昨日升365点或3.9%，收9,780点，成交额增加至208亿港元，是7月最大单日成交，超过85%主板H股随大市上升；而红筹指数升108点或2.7%收4,132点，成交额63亿港元，25只成分股全线上升。国指昨日放量走高，内银股居功至伟，工商银行 、建设银行 和中国银行 等升3.8%至5%不等，表现胜A股，因为建行A股录得跌幅，工行A股无升跌，惟上述三只指数权重股合计成交额高达67亿港元，占国指成交额逾32%，也为国指贡献125点，占昨日升幅约三分一。只是在暂未见任何实际利好大市或内银股消息，或是技术性反弹，也可能是挟淡仓。总之仍未肯定大市转势，目前仍视为反弹，阻力依然是10,000点，然后是10,500点。

中国内地会否有好消息刺激大市，有待观望，但过去半年都指出，实际可以利好大市的两大因素是QDII2和城镇化，目前都未有出台时间表。至于中国内地憧憬人民银行短期下调存款准备金率，认为未必能成事，因为去年下半年也曾出现外汇占款连续两个月下跌，中国也是袖手旁观，没有下调存准率；而中国近期又强调流动性充裕的前提下，宁可让银行同业拆息飈升，也没有降准来放水，所以认为中国短期最多只是重启逆回购操作，对内银股助力有限。

不过，中资股下个月派发中期成绩表，不期望内银股会有好表现。6月底已预期九行全年平均增长只有6%的单位数，只有农业银行 会有10%的双位数增长。若然只计算上半年业绩，市场普遍预期大部分都会有双位数增长，如按德银报告预测则平均增长有10%，只有中信银行 和中行呈单位数增长，其余增长幅度介乎10%至18%，增长最好会是民生银行 ，其次是重庆农村商业银行 的15%，工行和建行只有10%增长而已。

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