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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 09:59 BJT

澳新汇市：澳洲通胀数据短暂提振澳元，但汇丰中国PMI促其转跌

路透悉尼7月24日 - 澳元兑美元周三短暂上涨，受澳洲通胀率数据的带动。但随后澳元再度下跌，因为甫公布的中国制造业数据不佳。

汇丰中国制造业采购经理人指数预览7月初值下降，带动澳元兑美元下跌0.0025美元。在澳洲通胀率数据公布后一度涨至0.9307的盘中高点。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文；审校 张涛)
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