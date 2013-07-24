《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

* 星岛日报

--和黄 有意放售百佳超市。百佳发声明，首度承认进行内部架构调整，与香港的新法例持续增加，影响零售业日常营运有关。

--由恒基 及新世界发展 合作发展的新盘元朗尚悦，再为楼书作修订，为上载以来第五次，亦为新例下检阅楼书次数最多的新盘，并首度更新发展项目位置图资料，发展商指其会继续按情况适时作修订。 * 苹果日报

--华润电力 母公司华润集团向员工发信指有人重金收买网络推手，借题发挥诋毁集团。集团又指在主席宋林被举报前两个月，已主动邀请国家审计署到香港，对集团全面审查。

--阿里巴巴集团宣布推出一个让用户在电视上直接付款购物的机顶盒，开拓互联网以外的市场。另外，集团澄清，至今尚未落实上市的保荐人、地点及时间表。 * 文汇报

--新浪微博宣布接入社交网站facebook平台，支持海外用户通过facebook帐号登录新浪微博。新浪微博正式成为中国首家接入facebook的大型社交平台。

--众安房产 发盈喜，预计今年首六个月利润较2012年同期大幅增长，主要因交付买家的已完工物业总建筑面积及集团投资物业公允值大幅增加。

--谢瑞麟 主席兼行政总裁谢邱安仪表示，内地发生珠宝商操控金价短期影响市场信心，但公司对内地市场有信心，维持开店步伐。

--信和置业 一次过放售九龙奥运站海庭道帝柏海湾及柏景湾住宅内全数合共734个车位，只限相关业主购买，平均每个车位售价约130万港元，总市值约9.542亿港元。是次车位拆售是今年最大规模。 * 大公报

--瑞信发表调查报告，对本港10个地区的大型屋苑进行调查，结果发现香港电讯 、香港宽频及和记电讯 三间主要住宅宽频供应商当中，以香港宽频的月费最实惠，但整体竞争仍然理性，价格已没有增加，反而部分地区有减价情况出现。

--新地 apm拟扩大商场楼面，以迎合该区消费需求。受惠于商户优化及推广，预计今年营业额突破35亿港元，全年租金收入料逾3.8亿港元。 * 东方日报

--理想集团行政总裁邓健明称，现正积极发展以iHotel为品牌的三间全新精品酒店，共提供约400间客房，其中红磡宝其利街酒店项目，料于18至24个月落成。 * 明报

--世达科技 宣布在港推出以指纹认证及加密平台产品，容许Android及Windows系统的智能手机用户，通过指纹认证及加密即时通讯，亦可为应用程式上锁，加强私隐监控，产品预计在8月中旬发售。公司主席王国芳指出，对新产品订单数量有信心，又说未来会继续增持公司股份。(完)