中国金属：铝行业规范条件公布，以遏制重复建设化解产能过剩矛盾--工信部

路透北京7月24日 - 为进一步加强铝行业管理，遏制铝行业重复建设，化解电解铝产能过剩矛盾，中国工业与信息化部周三公布铝行业规范条件称，氧化铝项目建设规模必须在80万吨/年及以上，利用国内铝土矿的氧化铝项目，配套建设的铝土矿矿山比例应达到85%以上，资源保障年限应在30年以上。

刊登在工信部网站的公告称，利用进口铝土矿的新建氧化铝项目，必须有长期可靠的境外铝土矿资源作为原料保障，通过合资合作方式取得5年以上铝土矿长期合同的原料必须达到总需求的60%以上。而利用高铝粉煤灰资源生产氧化铝项目必须接近粉煤灰产地，建设规模应达到年生产能力50万吨及以上，高铝粉煤灰资源保障服务年限应不得低于30年。

新增电解铝生产能力的电解铝项目，必须要有氧化铝原料供应保证，并落实电力供应、交通运输等内外部条件。鼓励电解铝企业通过重组实现水电铝、煤电铝或铝电一体化。电解铝项目最低资本金比例必须达到40%。

公告称，现有生产要素缺乏竞争力地区的电解铝企业要逐步转移退出，在规划引导和总量控制下，有序向竞争力强的地区转移，严格控制新增产能，防止盲目投资加剧产能过剩矛盾。