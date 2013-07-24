中国经济：以化解产能过剩矛盾为突破口，加快淘汰落后产能--工信部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部周三表示，下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。将以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等行业为重点，引导引企业加强技术改造，积极推进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。
工信部发布的新闻稿称，要加大对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃灯部分产能过剩行业的治理力度，加快关停列入2013年公告名单的钢铁、电解铝、水泥等19个行业落后产能。
国家统计局数据显示，今年上半年，中国国内生产总值（GDP）同比增长7.6%，增速较去年同期回落0.2个百分点。其中，规模以上工业增加值增长9.3%，增速较去年同期回落1.2个百分点。
财政部经济建设司此前认为，上半年中国产业经济运行平稳，增速仍保持在预期范围之内。但是，部分行业特别是产能严重过剩产业尚未摆脱下行压力，企业盈利状况继续恶化。(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。