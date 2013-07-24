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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 09:55 BJT

中国经济：以化解产能过剩矛盾为突破口，加快淘汰落后产能--工信部

路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部周三表示，下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。将以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等行业为重点，引导引企业加强技术改造，积极推进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。

工信部发布的新闻稿称，要加大对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃灯部分产能过剩行业的治理力度，加快关停列入2013年公告名单的钢铁、电解铝、水泥等19个行业落后产能。

国家统计局数据显示，今年上半年，中国国内生产总值（GDP）同比增长7.6%，增速较去年同期回落0.2个百分点。其中，规模以上工业增加值增长9.3%，增速较去年同期回落1.2个百分点。

财政部经济建设司此前认为，上半年中国产业经济运行平稳，增速仍保持在预期范围之内。但是，部分行业特别是产能严重过剩产业尚未摆脱下行压力，企业盈利状况继续恶化。(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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