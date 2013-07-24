日本股市：日经指数早盘盘中下跌，但苹果相关个股上涨

路透东京7月24日 - 日本股市日经指数周三早盘小跌，因日圆升值中止连两日升势，但苹果 公布亮丽业绩后，相关个股走升，令大盘跌势受限。

在今日稍后中国制造业数据公布前，投资人也持谨慎态度，交投活动受到抑制。

交易员表示，个别公司的财报消息提振Nidec Corp 等个股的买兴，因市场注意力转向本周开始公布的4-6月财报。

日经指数 早盘盘中下跌0.3%，至14,730.21点。

出口类股下跌，因美元跌破100日圆。丰田汽车跌0.8%，夏普 跌0.7%，东芝 则跌0.6%。

苹果优于预期的会计年度第三季营收，为市场带来利多作用，提供苹果零件的制造商，包括太阳诱电 和Rohm Co 的股价分别上涨1.7%和5.2%。