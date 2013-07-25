《香港重要政经日程》--7月25日-8月1日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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==================今日重要政经消息==================
7月25日（周四）
-- 公布6月份出入口数字。
-- 北人印刷 公布中期业绩。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- Dynam Japan 公布首季度业绩。
-- 黄河实业 公布全年业绩。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
7月26日（周五）
-- 友邦保险 公布中期业绩。
-- CEC国际 公布全年业绩。
-- City e-Solutions Ltd 公布中期业绩。
-- 品质国际 公布全年业绩。
-- 天行国际 公布全年业绩。
--10:00 先施 股东周年大会。
--10:30 大同集团 股东特别大会。
--12:00 金沙中国 股东特别大会。
--15:00 联康生物科技 股东周年大会。
7月29日(周一)
-- 中国海外宏洋集团 公布中期业绩。
-- 利福国际 公布中期业绩。
-- TOM集团 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃股份 河南洛阳举行第一次临时股东大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行首次临时股东大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
7月30日(周二)
-- 百宏实业 公布中期业绩。
-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。
-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。
-- 汇多利 公布年报。
--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。
--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。
--11:00 经济日报集团 股东周年大会。
--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。
--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。
7月31日(周三)
-- 香港金管局公布6月货币统计。
-- 香港金管局公布6月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布6月财政报告。
-- 中国绿色食品 公布年报。
-- 依利安达 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 和记港陆 公布中期业绩。
-- 和记电讯香港 公布中期业绩。
--10:00 深圳科技 股东特别大会。
--10:00 领汇房产基金 基金单位持有人周年大会。
*8月1日(周四)
--16:30 6月零售销售数据。
--16:30 2013年第二季食肆收益及购货额数字。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 白马户外媒体 公布中期业绩。
-- 东江环保 公布中期业绩。
-- 盛洋投资 公布中期业绩。
-- 高阳科技 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 百富环球 公布中期业绩。
-- 陈唱国际 公布中期业绩。
-- 联合能源集团 公布中期业绩。
--15:00 泰昇集团 股东周年大会。
--16:30 TCL多媒体 股东特别大会。
--19:00 太平洋航运 中期业绩电话会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。