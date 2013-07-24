路透专访：自经示范区一阶段计划初步完成，持续检讨服务业纳入--经建会主委

* 自由经济示范区计划联系自贸协定谈判规定

* 7月后仍将持续检讨服务业纳入

* 今年经济成长仍不放弃〞保三〞

记者 高洁如

路透台北7月24日 - 为台湾政府擘划长期经济政策的经济建设委员会主委管中闵周三表示，自由经济示范区选定四大面向进行法规松绑及政策开放计划已报行政院，未来仍将就金融业等服务业再进行检讨，进一步联系未来自由贸易协定谈判的规定。

至于今年台湾的经济表现，管中闵接受路透电话电专访时表示，仍不放弃努力保〞三〞。他强调，自由经济示范区并不局限于实体概念，未来更将进一步检讨服务业--例如金融业等等，其营业模式也不会受地理条件限制。

自经示范区的四大经济面向中，智慧运筹里有一项为--创新海关业务机制，即是突破现行法规框架的最佳示范。管中闵解释，海关人员以往关务的审查中都需要查验实体货品，但若自由贸易区不限于实体地理条件，比如放宽可以跨区选择委外加工厂商，将可吸引不同产业进驻，创造更高产值。

〞如果把关务这个紧箍咒松开来，就有很多产业可以带进来台湾，它们可以找到生机，现在很多死掉的东西会活过来。〞管中闵说。

台湾总统马英九在2012年竞选连任时承诺推动台湾十年内加入以美国为主导的经贸组织TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)。经济部数据显示，2012年出口到TPP国家占台湾总出口比重达31.9%，未来加入TPP对关税减让创造的出口效果非常可观。而自由经济示范区则是台湾转型为自由贸易岛的先行。

管中闵也进一步解释，在智慧运筹部分，先前自贸港区模式中，台湾的海关人员一定要看到货品进来、之后会再出去。但未来如果加工的样貎和形态变了，看不到了，关务部分就要想办法克服这一点。

〞若是台湾的关务流程可以松开，可与香港或新加坡竞争的话，目前萧条的码头，会重新找到生机。〞他说。

经建会提出的自由经济示范区主要以高端服务业为主，并以促进服务业发展的制造业为辅，并已选定智慧运筹、国际医疗、农业加值及国际产业合作等领域试行。

学术出身的管中闵，今年56岁，2月间接任经建会主委一职。他先前曾在台湾最高学术研究单位--中研院任职，2002年获选为院士，也曾任台湾大学教授。

接任经建会主委之前，管中闵为行政院政务委员。管中闵许多发言相当直接，对内阁之间炮火也相当猛，个人风格强烈。

**自经示范区连系自贸协定**

针对台湾经济表现疲弱不振，管中闵认为，台湾这些年经济碰到困难，一部分原因是自己本身订了太多规定、太多限制，从而阻碍了很多产业发展的可能。

他表示，自经示范区针对几个项目开放，虽不是台湾的经济面貌的全部，但试着针对这几个项目做法规松绑和政策的开放，先试先行，引导法规松绑，推动开放，而这将来也是将与自由贸易协定联系在一起的。

〞举例来说，农业加值与未来自贸协定中的农产品的问题相关。又比如，智慧运筹的部分，希望在进关、出关的流程松绑中，为产业找到不一样的营运模式，这也与未来自贸协定中货品的进出有很大的关系。〞管中闵说。

管中闵也表示，自贸港区是贸易额可能很大，但不是最重要的，最重要的是产值。

他表示，目前台北、台中和高雄港一年的贸易额可达5,000多亿台币，但因产值很低，只有100多亿台币，它业别有限，因为只做简单的来料加工。但未来如果将关务限制松开，它的产值可能成长十倍、达到1,000亿台币以上。

〞如果把附加价值做大，码头的生意就做不完啦。从而衍生的利益还有多少? 比如运输业和相关的法务、报关业等都可以受惠。〞管中闵说。

行政院4月底核定了〞自由经济示范区规划方案〞，依规划方案内容，经建会研拟〞自由经济示范区第一阶段推动计画〞，已于日前报行政院。

管中闵强调，第一阶段的计划并未因初步报行政院而终止，未来仍将持续检讨服务业--例如金融业纳入自由经济示范区的政策松绑。他也强调，只要是此特别法在立法院三读通过之前，相关的政策松绑都属于第一阶段的推动计画。

经建会初步选定经济示范区第一阶段以五港(基隆、台北、苏澳、高雄与台中港)一空(桃园航空城)和三软体园区(南港、台中与高雄三大软体园区)及一生技园区(屏东生技园区)为主为区域范围，7月底前逐步进行法规松绑，主要放宽行政法规为主，不须经立法院修法。

经建会先前曾规划，第二阶段则将研拟自由经济示范区特别专法，目标9-10月将草案条例送到行政院，立法院审查通过后，其范围将扩及其他地方政府。

**不放弃保〞三〞**

今年初时各方普遍看好全球景气回温，管中闵曾表示台湾政府将力推〞今年经济成长升破4%、失业率跌破4%的〞经济黄金交叉。但全球主要经济体如欧洲、美国经济表现疲弱下，台湾官方也终于在5月底下修今年经济成长率至2.4%。不必说〞保四〞，保〞三〞也无望。

〞只能说，我的立场还是从来不放弃(保三)。〞管中闵说。

台湾政府除了以松绑法规以提振出口之外，管中闵也说，行政院先前提出的〞提振经济方案〞则以提振内需为主。

景气领先指标--6月订单较上年同期衰退3.5%，连续第五个月衰退，主因中国景气放缓。 同时指标6月工业生产也因通讯、机械等产品减幅扩大，出现连五个月衰退。