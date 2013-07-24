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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 10:10 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币上升，此前汇丰中国PMI初值疲弱

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* 7月汇丰中国制造业PMI初值降至47.7，逊于预期

* 美元兑日圆以外亚洲货币在数据公布后立即上升

* 美元/坡元升逾1.2650，美元/韩元升逾1,115，美元/马币(林吉特)升至3.1780

* 市场原本预计数据疲弱，但认为不会低于48(上个月为48.2)

* 7月就业分项指数初值跌至47.3，为2009年3月以来最低水平(6月为47.6) (完)

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