台湾汇市：台币早盘于价平附近游走，汇丰中国制造业PMI数据疲软

路透台北7月24日 - 台币兑美元 周三早盘在价平附近游走。在汇丰中国制造业PMI初值公布前，台币一度随韩元 小幅偏升，但中国疲弱数据公布后，台币吐回部分升幅，回到平盘附近。

交易商指出，在中国数据公布前，一早仍见因企业发放现金股利汇出的外资银行美元买盘，令台币往29.920附近靠拢，但台湾央行疑似在美元卖盘稀疏之际进场提供流动性，阻贬台币，令台币小幅升值，显见央行并不乐见台币因股利汇出因素而大幅波动。

他们指出，在中国数据公布后，将观察央行的阻贬力道，以央行维稳台币汇价态度，今日料台币仍不脱29.850-29.950的大区间。

汇丰(HSBC)周三公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的7月初值数据续降至47.7，创下11个月来新低。上月该数据终值为48.2。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.870-29.925，上日在29.860-29.910，收盘价为29.920。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点持于平盘附近，但一个月期美元/台币 报价在中国数据公布后，已向上反应，目前暂报29.910/29.930。

本地时间10:08时，台北外汇中心 台币兑美元微贬0.3分报29.923。

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交易员观察市场最新动态：

* 早盘外资银行仍有美元买气，不过股利发放影响的买汇力道渐弱

* 中国制造业PMI指数不佳，澳元 走跌，韩元 亦有微幅反应

* 观察台币是否跟进非美货币稍稍趋弱

* 出口商待价而沽，观察于29.950附近是否进场

* 美元卖盘较为稀疏，但台湾央行提供流动性，缓和台币波动度

* 汇市开盘45分钟成交量约1.06亿美元，与上日同时段相当

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.950

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