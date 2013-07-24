中国政治：薄熙来案将于济南开审--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月24日 - 香港多份报章周三报道，被扣押调查超过一年的原中央政治局委员、重庆市委书记薄熙来，即将在山东济南市中级人民法院受审。
其中香港大公报引述消息人士称，中央有关部委于23日下午开会，传达了有关薄熙来案进展情况的文件，相关文件同时也在重庆市进行了传达。
报道称，薄熙来案已确定在济南开审，但尚未有具体的开庭时间。
另外，香港明报亦有援引消息指出，重庆市委内部传达了中央即将公审薄熙来的文件，指薄熙来涉嫌贪污、受贿和滥用职权三项罪名，包括在辽宁任职期间受贿2,000多万人民币、贪污500多万元，以及任重庆市委书记时在王立军事件和薄谷来杀人案件中滥用职权。
64岁的薄熙来是中共元老薄一波之子，2007年调任重庆市委书记后，在当地发起“唱红打黑”，一度曾被视为中共十八大常委的热门人选。
去年9月，中共政治局公布薄熙来的多项罪状，包括滥用职权、巨额受贿、违反组织人事纪律等，决定开除薄熙来党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题移送司法机关处理。 （完） (发稿 杜斯琪; 审校 屈桂娟)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。