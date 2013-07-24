中国证券：恒生银行旗下恒生投资成为首家获批RQFII资格纯港资机构

路透上海7月24日 - 中国证监会网站公布的人民币合格境外机构投资者（RQFII）名录显示，6月有三家机构获批，令RQFII机构种类更为丰富，恒生银行 全资附属公司恒生投资管理有限公司6月获得RQFII资格，成为首家获批RQFII的纯港资金融机构。

6月获批的还包括工银亚洲投资管理公司和太平资产管理（香港）有限公司。

RQFII最初试点时，全部是大陆基金公司和证券公司驻港分支机构，今年以来，数家大陆的银行、保险机构在港分支机构陆续获批，如建设银行 旗下建银国际资产公司、农业银行 旗下农银国际资产管理公司和中国人寿富兰克林资产管理公司。

中国证监会3月发布新规，将RQFII试点初期参与机构由中资券商和基金在港子公司扩展至中资银行、保险公司在港机构以及在港注册并主要在香港经营的金融机构。据国家外管局数据，截止6月26日,中国30家RQFII共获批额度共计1,049亿元人民币。（完）

欲了解详情，可点选中国证监会网站here (发稿 林琦; 审校 林高丽)