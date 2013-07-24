台湾债市：成交未因20年券标售结束扩大，国库截标方式令市场难认同

路透台北7月24日 - 台湾债市周三盘初殖利率涨跌互见，成交量未因标债变数厘清而扩大。受昨日财政部大举截标20年券102/8的举动冲击，交易员普遍认为，公债发行机制已经受到伤害，且对下周二30年券102/9的标售结果预期更加保守。

交易员预期，由于下周还有标售30年券的变数，预料近日债市交投会相当冷清，甚至不排除会一路冷到8月下旬10年新券开始发行前交易为止。

“财政部这次截标的方式影响市场很大，以后大家都尽量写高，因为怕他截标。”一位证券商交易员说。

另一证券商交易主管则称，对下周30年券标售看法悲观，因国库想要的利率，与市场差距太大，届时不足额发行比例恐将更形扩大。

台湾央行昨日标售20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。

交易员观察市场最新动态：

* 市场交投清淡，多空受标债消息影响没有方向感。

* 对下周30年券标售不确定感更高，因国库的底现在哪无人可知。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.04-1.07%

本地时间10:14最新报价：

* 102/2 殖利率走高0.78基点，报1.0480%。

* 102/6 殖利率微跌0.2基点，报1.4300%。

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