《特别报导》大型科技业者如何避税？

Adobe这部分的获利只在爱尔兰缴了约300万美元的营业税，因为多数获利都来自于旗下一家爱尔兰注册公司Adobe Software Trading Co Ltd，然而这家公司的帐务却又“不适用爱尔兰公司法”。

Adobe不愿对任何税务上的细节问题做出回应，但补充称“寻求依法支付最少的税”。该公司称已在各运营国家支付“依法规定的税金”，同时相信“税务制度是公平的”。

Adobe全球各地的分支的确在各地都有税务登记，但登记项目并非软件销售商。反之他们以“服务供应商”的名目登记，且隶属于都柏林的第二个子公司Adobe Systems Software。

这样的安排，也就是在主要市场的业务仅以后勤功能的部分认列获利，是所谓的“服务常设机构”模式。这是1980年代兴起的众多业务模式之一，在1990年代随着电子商务的兴起而广为采用。

递交监管机构的文件显示，Adobe过去三年成功地将海外获利平均税率压在7%以下，远低于其主要市场的税率。

爱尔兰税务当局拒绝置评。

**美国支持**

和美国税务当局一样，欧洲的税务机构也可以不去理会旨在避税的常设机构机制。但是法国、挪威及西班牙税务机构试图行使其权力却在法院败下阵来。多位专家表示，民法的规定让法官于不愿推翻销售交易等合约协议。

这也就是各国政府要求OECD变更指导原则的原因，而这些指导原则将形成未来税法的基础。若修改这些规定，各国政府希望有更多公司将被迫在各国设立认列当地营收的常设机构，而非只是敲定合约的处所。

一名参与OECD修改指导原则的高阶美国财政部官员表示，华府了解这些疑虑，深知这样的结构可能有助于美国企业蒙过其他国家政府，而无需在有经营事业的各国都成立常设机构。该名官员向路透表示，“对此我们表示支持，因为可能...该有更多的常设机构。”

时间拉回到1月，当时在讨论相关文件时，据传OECD成员国对于是否支持修改意见分歧。部分官员及法律专家不确定是否能够提一个在法律上行得通的认列营收时点的定义。

OECD表示，其可能还要再花上两年时间才能够提出新的方案。但是OECD的Saint-Amans指出，各企业已经私下向他表示，他们知道即将有所变革。