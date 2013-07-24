《汇市简讯》美元/日圆上涨，中国PMI数据带动美元买兴

0233GMT

* 中国PMI数据逊于预期，澳元等货币兑美元走低

* 美元兑日圆涨至99.75，稍早跌至99.39

* 走高过程中仍有卖单，投资者逢高卖出和逢低买进

* 在升至100.20上方之前不会有上档停止单，隔夜在欧洲时段触及高点100.19

* 在99.00之前仍在买兴，昨日亚洲时段触及低点99.14(完)

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