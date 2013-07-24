《汇市简讯》美元/日圆上涨，中国PMI数据带动美元买兴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 中国PMI数据逊于预期，澳元等货币兑美元走低
* 美元兑日圆涨至99.75，稍早跌至99.39
* 走高过程中仍有卖单，投资者逢高卖出和逢低买进
* 在升至100.20上方之前不会有上档停止单，隔夜在欧洲时段触及高点100.19
* 在99.00之前仍在买兴，昨日亚洲时段触及低点99.14(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。