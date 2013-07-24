更新版 1-中国经济：尽快出台促进信息消费具体政策，加大治理过剩产能--工信部

* 将信息消费培育成继房地产、汽车之后的新的经济增长点

* 促进信息消费、扩大内需的文件将会尽快出台

* 以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级 (新增更多细节)

路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部新闻发言人朱宏任周三表示，工信部正在会同发改委抓紧研究促进信息消费的具体政策，努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点，文件将会尽快出台。

朱宏任并在工信部新闻发布会上表示，下半年另一个工作重点是下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。

朱宏任谈到，7月12号的的国务院常务会议对促进信息消费、扩大内需问题进行了研究。工业和信息化部正在和发改委等有关部门抓紧研究实施意见和具体政策措施，建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点，文件将会尽快出台。

政策将从加强信息基础设施建设、增强信息产品的供给能力、培育信息消费需求、营造发展环境、提升公共服务信息化水平等方面采取具体措施。

工信部通信发展司副司长祝军也表示，重点是推进光纤入户，大幅度提高网速。同时，要提升3G网络的覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。全面推进三网融合，年内在试点基础上向全国推广。鼓励民间资本以参股方式进入基本电信运营市场。

中国总理李克强在国务院常务会议上表示，要努力实现“十二五”（2011-2015年）后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。

上半年，中国微信用户超过4亿户，微信用户拉动移动互联网流量收入同比增长56.8%，电子商务整体市场的规模达到5.4万亿元人民币，增长38.5%；智能手机、智能电视的销量增幅都超过25%。

中国工业和信息化部此前发布的数据显示，今年1至5月，中国信息消费规模达1.38万亿元人民币，同比增长19.8%。电子商务累计交易额同比增长46%。预计2015年，中国最终信息消费规模超过2万亿元人民币，年均增长25%以上。

而作为制造业大国，中国的制造业状况在本轮经济调整的过程中仍未有改善。汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

**下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口**

在朱宏任看来，下半年的经济发展面临新机遇，主要表现在：以信息消费为特征的新消费热点正在逐步形成；以化解产能过剩矛盾和大气污染防治为突破口，结构调整、转型升级的步伐正在加快；一系列释放市场内生动力、激发企业活力的新举措正在积极研究准备出台。

发布会新闻稿称，下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。将以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等行业为重点，引导引企业加强技术改造，积极推进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。

其在描述上半年工业情况时表示，着力化解产能过剩，加大对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃灯部分产能过剩行业的治理力度，加快关停列入2013年公告名单的钢铁、电解铝、水泥等19个行业落后产能。工业单位增加值能耗下降幅度快于全年预期目标。

国家统计局数据显示，今年上半年，中国国内生产总值（GDP）同比增长7.6%，增速较去年同期回落0.2个百分点。其中，规模以上工业增加值增长9.3%，增速较去年同期回落1.2个百分点。