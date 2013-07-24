更新版 1-新债招标：中国五年续发国债收益率明显高于预期，配置需求不足争博边际

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 五年续发国债中标收益率3.7040%
* 明显高于预期和二级市场水平
* 大行配置需求减少，投标机构博边际心态重
* 二级市场相关券种收益率随之走升 (新增交易员评论和背景)
路透上海7月24日 - 中国财政部周三上午续招标发行的五年期国债，也未能逃脱脆弱市况导致的发行收益率走高命运。交易员称，从近期新债发行情况来看，大型银行配置需求有所减弱，加之本周流动性趋紧市场情绪偏空，博边际心态推高新债收益率。
他们并称，一级市场高于预期的结果，带动相近期限现券收益率也出现明显上行，加重后市压力。
业内人士稍早透露，财政部续发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为3.7040%，边际中标收益率3.7688%，首场投标倍数1.63倍。此前市场预测均值为3.63%，预测区间3.55%-3.70%。
对于明显高于预期的新债结果，华北一银行交易员称，“我的想象力，真不够用了。”
她解释说，从近期一级市场发行来看，虽然有进入7月后资金未能完全放松影响，但感觉更多的应该还是大行配置需求有所减少。在此情况下，参与机构博边际心态较重，因此新债收益率明显高于二级。
交易员并透露，今日续发行国债边际中标倍数为12.44倍。
上海一交易并指出，明显高于预期的新债结果，带动二级市场五年、七年等国债收益率相应上行。
剩余期限约4.47年的固息国债130001券，在新债结果公布后收益率跳涨逾10个基点(bp)。最新成交 在3.73%，上日尾盘为3.60%。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.5984%。
今日续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；票面利率3.09%，按年付息；采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
该期续发国债于7月25日至7月29日进行分销；7月31日起与原发行部分合并上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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