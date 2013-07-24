香港金融：上市新例10月1日起实施，首半年暂缓初步招股书即时上网

路透香港7月24日 - 港交所 称，对《上市规则》作出修订并于10月1日起实施，以配合证监会的保荐人新监管规定，但上市新例将设有多项过渡安排，包括首半年暂缓初步招股书即时上网。

香港是全球主要的首次公开发售（IPO）集资市场，但此前曾发生多宗上市保荐人进行上市前尽职审查工作粗疏。证监会于去年10月完成监管上市保荐人的谘询总结，并建议保荐人须负上招股法律责任，同时在联交所网站刊登与上市申请一并呈交的较完备的招股章程草拟本。

为配合保荐人监管新规，港交所周二刊发《上市规则》的修订，并制订具体措施，简化监管机构就首次公开招股申请提给意见的程序及其他程序。

港交所监管事务总监兼上市科主管戴林瀚称，“期望这些修订可提升申请版本的质素，缩短监管机构提给意见的过程，使上市程序更具效率，从而继续吸引优质公司到联交所上市。”

主要变动包括在呈交上市申请在披露易网站登载大致完备的申请版本；因申请版本被视为非大致完备而被联交所发回的上市申请在其后的八星期内不得重新提交，遭发回申请的保荐人及申请人的名称连同发回日期将登载在披露易网站；因申请版本被视为非完备而被联交所发回的上市申请覆核程序会加快。

不过港交所按谘询总结所预期，登载机制实施前将设有过渡安排，让市场人士熟习所有相关规定及程序，其中包括暂缓六个月（2013年10月1日至2014年3月31日）推行须在披露易网站登载申请版本的规定，并于暂缓期间被联交所发回的上市申请，有关的申请人名称、保荐人名称及发回日期将不会登载在「披露易」网站。

另一项是于新例实施首年，联交所将会根据特定的核对表（三天初检核对表）初检上市申请后，才决定是否接纳上市申请作详细审阅。而证监会与联交所将于过渡期首六个月内检讨三天初检的成效，研究有关安排在过渡期余下时间或之后会否继续。（完）

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