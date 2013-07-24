更正-台湾债市：台积电发放巨额现金股利，仅见少数投信基金遭赎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：内文末段背景20年期公债102/8交割金额应为“120.014亿台币”，非“300亿台币”。)
路透台北7月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。今日有台积电 巨额现金股利发放，不过对RP市场影响轻微。仅见少部分投信基金遭赎回，但因市场资金充沛，很快即完成调度。
证券交易商表示，受5、6月间债市殖利率急弹影响，手中部位都调得差不多了，近期市况虽有些回稳，但交易商仍心存谨慎，没有太积极回补库存，因此手中无多余筹码可供承做RP。
“投信有些被赎，但因券少，马上可以回补。”一位证券商交易员说。
台积电今日发放高达777亿台币的现金股利。台湾上市柜公司自7月底起开始密集发放现金股利。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。
本周主要交割紧缩因子包括周四交割273天期国库券350亿台币、中油五年期公司债52.5亿台币及周五交割20年期公债102/8 120.014亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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