中国企业：银行收紧银根令造船业融资环境恶化，政府旨在削减过剩产能

中国国务院本月宣布，将压缩信贷以迫使产能过剩的行业进行整合。就在之前不久，中国最大民营造船企业--熔盛重工 陷入财务危机。

中国政府当时并没有具体说明针对哪些产业，但2009年时曾点名九个产业，其中就包括船舶工业。但据行业消息人士称，银监会和中央政府下属机构都并没有出台规定以收紧造船等产业的信贷。

中国虽是可与韩国竞争的全球造船大国，但中国制造的船只多数价值较低，且技术要求不高。因此中国造船企业只能靠价格和财务条件方面的优惠来争取订单。自从全球金融危机以来，船舶订单已经少得可怜。

根据Clarkson Research Services Limited的数据，5月底时，中国船厂的订单额为685亿美元，金额少于韩国的1,025亿美元，但吨位数却高于韩国。

“目的不是要一杆子打死，是要逐渐压缩。”一位银行业消息人士说，因事属敏感，其要求不具名。“经济不好银行本来就不愿意多贷款。”

船厂未偿还贷款的规模有多大尚不得而知，但发放贷款的银行确有不少，其中包括中国工商银行 、中国建设银行 、中国农业银行 、中国银行 和交通银行 。

工商银行在路透进行联系时拒绝就船舶行业贷款一事置评，同时未立即联系到其它银行。

**拖欠职工工资和供应商付款**

中国造船企业中核心业务营收超过2,000万元人民币的有1,647家，根据行业协会数据，这些企业在2012年1-11月的总利润较上年同期锐减29.1%至288亿元。

“受银行压贷影响，船企流动资金紧张，原材料、配套设备购进困难，拖欠配套厂、供货方、职工工资等现象开始增多，”船舶工业协会称。

但向船舶行业融资最为积极的政策性银行--中国进出口银行表示，近期并未改变对造船业融资的条件。

“我们对合格的客户还是会继续支持，”中国进出口银行交通运输融资部副总经理陈斌说。

chen在今年稍早时曾表示，进出口银行5月时在船舶行业的未收回贷款约为130亿美元，较2011年底时增加30%。

分析师认为，尽管爆出了熔盛重工的问题，但中国国内规模较大、财务状况较为理想的船厂以及境外发展较好的船厂都会受益。

“看企业的状态。经营好的企业没有问题。”当被问及公司是否有信贷紧缩的问题，扬子江船业的董事长任元林说道。

扬子江船厂在新加坡上市，今年迄今已接到10亿美元的新订单。(完)