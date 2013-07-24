专栏节选：台积电跌停，手机产业拉起警报讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月25日出版的当期「老谢开讲」专栏)

七月十八日，美国股市在柏南克重申ＱＥ︵量化宽松货币政策︶可进也可退的模糊空间下，道琼指数再度写下一五五八九．四点的历史天价，史坦普五○○也创下一六九三．一二点的历史新高，美股各大指数都昂扬向前行；不过，七月十九日的台股并没有受到美股上扬的激励，反而逆势大跌一三二．八五点，收盘指数在八○六二．○三点，正好在今年上半年结束封关的位置，等于是七月的行情回到原点。

**张忠谋预告交棒，市场偏利空解读**

造成台股重挫的最大原因是台股市值最大的台积电，在法说会中，张忠谋董事长对第三季营运看法保守，最重要的关键是智慧型手机大厂销售不如预期，第四季恐受供应链调整库存影响，再加上张忠谋董事长预告将在明年如期交出ＣＥＯ的棒子。

这些原因全被市场当成利空，台积电在美国挂牌ＡＤＲ，十八日重挫一．八四美元，跌幅高达八．八九％，台积电ＡＤＲ在美重挫，当然影响台股开盘，十九日台积电跳空开低，很快杀到跌停，重挫七．三元，股价一口气下杀到九十八．二元，外资当天卖超五○六七二张。由于台积电是去年以来带动台股迈向多头的最重要领航者，如今出现大跌讯号，台股前景突然变得悲观。

市场在解读十九日台积电跌停，最大理由是张忠谋董事长要在明年交出ＣＥＯ的棒子。由于上次台积电ＣＥＯ传承有过不愉快的经历，因此，市场上偏向利空来解读。事实上，张忠谋年事已高，交出ＣＥＯ的棒子是迟早的事，可用平常心来看待，台积电跌停最强大讯号，应该是全球手机产业前景有变。

七月十九日，伴随台积电跌停的个股，几乎都是手机供应链，例如，大立光重挫六十五元，跌停挂出四七○张，股价剩八六七元，大立光是相机镜头模组厂；此外，禾瑞亚、义隆电、旭曜都是手机触控ＩＣ的设计公司，可成是手机的机壳厂；另外，弘塑跌停则与其是台积电设备供应链有关，几乎都与手机产业连结很深。

还有一个最令市场震撼的，是宏达电遭到外资麦格理调降评等，股价一口气杀到跌停，只剩一六八．五元。麦格理的台湾区研究部主管张博淇认为，从今年上半年的苹果iPhone 5，三星S4，到宏达电的新hTC One，都陆续出现销售欠佳的情况。加上低成本iPhone、三星S4 mini及hTC One mini等中阶产品推出，对已趋饱和的高阶智慧型手机市场将造成排挤效应，宏达电新hTC One第二季出货约三○○万到三五○万支，其中六月出货已掉到一○○万到一五○万支，原本预估第三季单月应有一○○万支水准，现在可能掉到六十万到七十万支，第三季的hTC One出货会比第二季再下滑四○％。

麦格理预估今年宏达电ＥＰＳ︵每股税后纯益︶只有四．五一元，张博淇把宏达电目标价下修到九十二元。这是一个很令人震撼的数字，当然市场疯狂追杀宏达电，十九日宏达电一开盘即接近跌停，最后以大跌十二．五元跌停收盘，还有一二七六张挂出卖不掉。

宏达电与台积电的跌停，都对台股造成重伤害，从手机供应链重挫来看，下半年手机产业显然变数很多。其实从去年九月苹果股价由七○五．○七美元持续重挫到三八五．一美元，一下子掉了四成，已预告了智慧型手机的创新走到尽头，逐渐走入价格杀戮的无奈。

七月二十三日，苹果将发布到六月底止的第三季季报，市场预估苹果经过调整后的净利将比一年前下滑二二％到六十八．九亿美元，ＥＰＳ七．二九美元，减少二一．八％，营收则微增○．一％到三五○．五亿美元。其中iPhone销售二七一五万支，成长四．三％，iPad售出一八一○万台，比去年同期增加六．二％，但增幅已比去年第三季的八四％，呈现大幅萎缩。苹果获利的下滑，对ＩＴ产业冲击十分巨大。

**三星、苹果股价不振，成长遇到瓶颈**

不过苹果股价从七○五．○七美元反转下滑之后，迄今仍停留在四○○美元上下浮沉，可以看出市场期待苹果创新带动ＩＴ产业成长的新动能，在智慧型手机、平板电脑之后，下一个让科技业震撼的新产品问世。苹果获利下滑，市场已有强烈预期，预料冲击股价不大。

反倒是这一年来技压苹果的韩国三星，业绩仍然强劲成长，市场预估三星第二季的销售约在五十六兆到五十八兆韩元之间，年成长约四四％至五五％，净利约九．五兆韩元，年成长率约四七％。三星的获利显着成长，但仍逊于分析师预期。另一个让市场担忧的是三星的新旗舰手机Galaxy SIV（GS4）的行销费用大增，被视为可能拖累三星获利，造成三星股价明显回挫。

今年三星在业绩成长利多中，一度见到一五八．四万韩元天价，但是六月以来股价明显下滑，七月八日最低一度跌到一二○．九万韩元，业绩表现最好的三星股价，仍难免回档二三．六七％。三星与苹果是高阶智慧型手机的双雄，股价都透露了成长到极限的讯号。

而这当中最受人期待的谷歌，由于行动点击广告费率下滑，第二季营收一一一亿美元，低于分析师的预估，第二季净利三十二．三亿美元，ＥＰＳ九．五四美元，不如分析师预期的十．八美元，也造成谷歌股价在写下九二八美元新高，市值逾三千亿美元之后，七月十九日大跌十四．○八二美元。

谷歌今年力推谷歌眼镜，备受市场期待，正式揭开穿戴式移动装置的新时代。另外，谷歌去年以一二五亿美元完成对摩托罗拉移动的收购，今年要推出MOTO X，这是摩托罗拉被谷歌收购后的第一支手机，也号称是美国制的智慧型手机，MOTO X正式让谷歌加入手机硬体的战役，也增加了市场的竞争性。

不过手机市场的寡头竞争愈来愈明显，昔日的王牌诺基亚已经陨落，诺基亚虽然一心想夺回手机销售王座，却愈来愈力不从心。诺基亚押重注的LUMIA智慧型手机，销售量按季增加三二％到七四○万支，但较预期的七八○万支逊色，一般手机则跌二七％剩五三七○万支，也比预期的五四四○万支逊色。诺基亚第二季营收五十七亿欧元，年衰退二四％，比预期的六十四亿欧元逊色很多。诺基亚第二季亏损二．三亿欧元，已经比去年的十四亿欧元亏损改善很多；不过股价只能徘徊在低档，目前诺基亚股价已从一．六七美元回升到四．○二美元，但市值只有一四九．二三亿美元，已呈现且战且走之势。

另一家加拿大的黑莓机︵ＲＩＭ︶在连续重大亏损后，正等待重组。市场传闻三星有意购并，从ＲＩＭ、诺基亚、hTC的式微，三星、苹果几乎吃定全球高阶手机市场，但今年苹果迟迟未推出新机种，让市场陷入观望。

今年全球智慧型手机出货量九．一八六亿支，将首度超越功能性手机，正式进入新的里程碑。调研机构ＩＤＣ推算全球第一季智慧型手机出货量约二．一六二亿支，年增四一．六％，但欧美成熟经济体智慧型手机渗透率已高，美国到去年底止，智慧型手机渗透率达五七％，连没有收入的青少年都超过四成；欧洲成熟经济体的渗透率也超过五成。在这种情况下，发达国家的手机需求已渐趋饱和，将来只有期待汰换的换机需求。

**中国智慧型手机市场最受期待**

反观新兴国家则进入智慧型手机渗透率提升的高峰期，中国的智慧型手机市场最受期待，中国智慧型手机出货首季约六九○○万支，年增率达一一九％，中国占全球智慧型手机出货比重已从去年第四季二六％提升到今年首季的三成左右，几乎已逼近全球三分之一的市场。ＩＤＣ预估到二○一七年中国智慧型手机出货量将可达四．五八亿支，年复合成长率逾一○％。而印度基期很低，将以五成的年复合成长率囊括全球一○％市场。

眼看着新兴市场的成长潜力，三星、苹果当然全力抢攻这个市场，去年三星的智慧型手机在中国总共售出三○六○万支，市占率达一七．七％，较一一年的一○九○万支大增一．八倍，远优于三星在其他市场的表现，联想与苹果则紧追其后。但与以往不同的是，中国过去白牌手机盛行，现在则是低价品牌智慧型手机崛起，中国本土品牌智慧型手机崛起，例如华为主打自有品牌Ascend，首季在亚太市场以外的地区出货量年增率近一倍，华为与中兴通讯、联想、酷派都跻身十大品牌行列。

**台湾手机供应链面临新挑战**

一个现象是在中国没有出现品牌集中化现象，三星全球市占率三三．一％，但是在中国不到两成，然后是价格竞争，自从贾伯斯去世后，全球手机的创新已告一段落，价格战争变成了主流。最近︽华尔街日报︾报导，三星今年首季推出八款手机，发动新的机海战术，但其中只有Galaxy S4是高阶手机，其余都是低阶手机，售价都还不到一百美元。手机进入价格战，当然压缩到零组件供应商的利润，像是手机晶片厂联发科就在价格战中崛起，压缩到高通的发展空间。

不过台湾手机供应链今年面临中国本土手机供应链崛起的新挑战，从华为、联想、中兴通讯，ＴＣＬ、酷派等中国品牌智慧型手机崛起，也带动中国本土零组件厂崛起的机会，像是手机相机镜头模组，台湾的大立光就遭逢到舜宇光学的挑战，舜宇光学过去一年来股价从一．七三涨到十一．七八港元，威力不输最有竞争力的大立光。

触控面板的ＴＰＫ宸鸿也出现了强力竞争者，欧菲光电二○一二年营收成长二一五．八％，净利成长十四．五倍，股价涨势惊人。在香港挂牌的信利国际从液晶显示器转型到触控面板，过去一年来，股价从一．○二涨到五．三七港元，也令人刮目相看。

而在电声产品，台湾的美律成长趋缓，取而代之的是瑞声控股与歌尔声学。另外，机壳厂在中国全面崛起，台湾的可成、铠胜也开始面临嘉瑞国际、巨腾、比亚迪的挑战，像今年上半年，宏达电机壳原是下单给可成，一度被比亚迪所夺。

这些年，台湾手机零组件厂发展渐成熟，在台湾股市的本益比相对较低，但是在香港、中国深圳、上海挂牌的科技股本益比反而较高，这些手机零组件厂取得资金能力强，再加上三星为了抢夺中国市场，又将零组件单子下给中国本地的手机零组件厂，进一步造成台湾零组件供应链更大的压力。

今年上半年手机成长给台湾电子业带来新希望，像触控ＩＣ的义隆电业绩成长显着，股价从二十二．一元大涨到八十元，旭曜也从二十六元涨到六十八．六元，禾瑞亚则从四十五元大涨到一二九元，如今出现手机成长趋缓的讯号，股价也跟着重挫。联发科的手机晶片今年备受期待，但合并晨星一波三折，股价攻到三八五元后也急转直下。压力最大的是触控面板的ＴＰＫ宸鸿，今年出货下滑，股价从六四二元下杀到三六四．五元。七月十九日大立光的致命长黑，对手机零组件供应链是一大警讯。

台湾的ＰＣ产业成长已到极限，这是大家都有的共识，今年大家寄望的智慧型手机商机，一方面是高阶手机成长趋缓，另一方面，中国低价手机成长空间大，但是手机零组件在地化，也压缩了台湾零组件产业的空间，七月十九日台积电、宏达电、大立光的跌停，是对市场发出手机产业拉警报的强烈讯号。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.