澳新汇市：澳元受中国PMI数据打压下滑，新西兰元紧盯本国央行动向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
互换市场认为澳洲央行进一步放松政策的机率为56%，盘初时为62%。
“市场由强劲的澳洲核心通胀数据以及疲弱的汇丰中国PMI数据主导，”道明证券(TD Securities)亚太外汇和利率研究主管Annette Beacher表示。
“澳洲央行将权衡中国的悲观数据以及今天澳洲的CPI报告，”她补充说。Beacher预计澳洲央行8月将维持政策不变。
澳元兑美元支撑位在0.9222，阻力位在盘中高点0.9320。
新西兰元兑美元 跌至日内低点0.7950，因中国数据疲弱引燃新西兰奶制品需求放缓的忧虑。奶制品是新西兰最大的出口商品。
新西兰元兑美元稍后缩减跌幅至0.7965，兑日圆 和兑欧元 亦从中国数据公布后触及的盘中低点回升。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/杜明霞；审校 张涛/白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。