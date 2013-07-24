澳新汇市：澳元受中国PMI数据打压下滑，新西兰元紧盯本国央行动向

互换市场认为澳洲央行进一步放松政策的机率为56%，盘初时为62%。

“市场由强劲的澳洲核心通胀数据以及疲弱的汇丰中国PMI数据主导，”道明证券(TD Securities)亚太外汇和利率研究主管Annette Beacher表示。

“澳洲央行将权衡中国的悲观数据以及今天澳洲的CPI报告，”她补充说。Beacher预计澳洲央行8月将维持政策不变。

澳元兑美元支撑位在0.9222，阻力位在盘中高点0.9320。

新西兰元兑美元 跌至日内低点0.7950，因中国数据疲弱引燃新西兰奶制品需求放缓的忧虑。奶制品是新西兰最大的出口商品。

新西兰元兑美元稍后缩减跌幅至0.7965，兑日圆 和兑欧元 亦从中国数据公布后触及的盘中低点回升。(完)

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