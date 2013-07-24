专栏节选：经济与股市的背离--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 中国傲人的经济成长与糟糕的股市表现，形成极端的乖离现象。过去二十年，中国经济成长增幅高达一九九二％，同期间股市涨幅仅一五五％；对于一个名目经济年复合成长率近一七％的国家来说，股市每年涨个二％根本不算什么，与其他经济体相比，实在说不上是多了不得的成就。这中间到底出了什么问题？

就我的看法，有几大因素造成这种现象。首先，在这段时间，虽然中国名目ＧＤＰ有这么高的增长率，然薪资也每年同步成长一五％至二○％；背后的意义是，受薪阶级享受经济成长果实的比重，高于上市公司的资本家和股东。薪资提升是新兴国家经济成长阶段的合理过程，中国也希望藉由拉高民众薪资水准，转型为大型的消费性经济体，以减少对出口和资本支出的依赖。

第二个原因是，中国经济成长过度仰赖资本支出；同样地，这对一个新兴国家而言相当合理。然而，资本支出是创造未来所得的支出，并未反映在当前的企业获利上。甚至我们可以大胆假设，由于中国的大型企业都是国营的，因此很多投资项目可能都存在着因独占而效率低落的问题。

再者，也是外界一向的怀疑，就是贪污和假帐问题。国际媒体已有报导，中国政府前领导人的身家都以十亿美元起跳计算，比方甫卸任的大管家温家宝，这样的人没有数万也有好几千。再把这类数字加总起来，占每年ＧＤＰ很高的比重。劳工和政府官员分掉经济大饼后，留给资本家的就所剩无几了。

如果你以为二十年有一五五％的报酬率也不错，那么看看美国标准普尔指数的表现再说。

同时期内，标普五百指数涨幅为二八八％，年复合成长率为六％，而美国经济成长却只有一三七％。美国资本家的财富成长比ＧＤＰ高出一倍有余，且薪资成长和贪污程度远不如中国严重。这么一比，还能说新兴市场的报酬率较高吗？

来看看台湾，刚好介于这两个极端案例之间。过去二十年来，台湾ＧＤＰ成长一五二％，但股市增幅却只有一三九％。对台湾的资本家而言，好消息是，他们享受到台湾经济成长果实的大部分；坏消息则是，二十年来，每年股价仅成长一．七％；当然，如果把股利发放的部分计入，报酬率应会再高一些。

从上面的数据来看，股票报酬率或许会随着经济的成熟而提高；这有可能是经济体转向消费导向，投资所占的分量减轻了。不过，这个推论成立的前提是，经济要有成长。日本的开发程度与美国接近，但是过去二十年来，日本经济仅成长六．三％，股价指数则下挫了一四％。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.