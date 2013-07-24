法国数据：7月制造业PMI初值升至17个月高位，企业下滑步伐较预期温和

该指数高于分析师平均预估的48.8，进一步接近50的扩张与萎缩分水岭。

与此同时，服务业PMI指数从6月的47.2升至11个月高位48.3，超越平均预估值47.6。

“法国企业能够赢得海外合同，营收提高，变得更具有竞争力。”Markit首席分析师Chris Williamson说。不过，他排除了法国经济迅速恢复成长的可能性。

制造业和服务业改善，让综合PMI指数从47.4升至48.8的17个月高位。

制造业者报告称，产出录得将近一年半以来首次扩张；出口新订单亦为同期首次恢复增长。

法国企业裁员步伐降到15个月最慢，同时制造业未完成订单增加，这对于失业已达纪录高位的法国来说，是一个好消息。

尽管外界广泛预计法国经济今年将恢复一些动能，但该国政府仍预计2013年整体经济成长将为持平。

考虑到失业率高企、消费者支出疲弱和企业对投资态度谨慎，民间分析师预计法国经济今年料萎缩0.3%。(完)