法国数据：7月制造业PMI初值升至17个月高位，企业下滑步伐较预期温和

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
该指数高于分析师平均预估的48.8，进一步接近50的扩张与萎缩分水岭。
与此同时，服务业PMI指数从6月的47.2升至11个月高位48.3，超越平均预估值47.6。
“法国企业能够赢得海外合同，营收提高，变得更具有竞争力。”Markit首席分析师Chris Williamson说。不过，他排除了法国经济迅速恢复成长的可能性。
制造业和服务业改善，让综合PMI指数从47.4升至48.8的17个月高位。
制造业者报告称，产出录得将近一年半以来首次扩张；出口新订单亦为同期首次恢复增长。
法国企业裁员步伐降到15个月最慢，同时制造业未完成订单增加，这对于失业已达纪录高位的法国来说，是一个好消息。
尽管外界广泛预计法国经济今年将恢复一些动能，但该国政府仍预计2013年整体经济成长将为持平。
考虑到失业率高企、消费者支出疲弱和企业对投资态度谨慎，民间分析师预计法国经济今年料萎缩0.3%。(完)
(编译 梁睿雪/洪曦; 审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。